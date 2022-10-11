Правительство Австралии рассматривает возможность отправки войск для обучения украинских сил

Правительство Альбанезе рассматривает возможность отправки войск для помощи в обучении украинских сил после «ужасающих» ракетных обстрелов Украины.

A man wearing a suit

Defence Minister Richard Marles said he was with Ukraine's Ambassador to Australia when the "appalling" missile offensive was being launched. Source: AAP / Lukas Coch

Highlights
  • Австралийские войска могут быть отправлены в Украину для обучения вооруженных сил страны.
  • Министр обороны Ричард Марлес был с послом Украины в Австралии, когда стало известно об ударах по Киеву.
Австралийские войска могут быть отправлены в Украину для помощи в обучении вооруженных сил страны после «ужасающего» нападения России на Киев, заявил министр обороны Ричард Марлес.

Россия обстреляла Киев ракетами
- как утверждает Владимир Путин, в отместку за взрыв Крымского моста.

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Г-н Марлес сказал, что он был с послом Украины в Австралии Василием Мирошниченко, когда начался «ужасающий» ракетный обстрел Киева. Он сказал Sky News во вторник:

«Мы должны быть уверены, что поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе, чтобы поставить их в положение, в котором они действительно могут разрешить этот конфликт и закончить его на своих условиях».
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Г-н Марлес сказал, что рассматривается вопрос об отправке австралийского персонала для обучения украинских сил, а также о поставках дополнительных вооружений, о которых просит Украина.

«Мы будем работать над дальнейшей поддержкой Украины, мы ведем этот разговор», — сказал он, назвав обучение «одной из мер, которые рассматриваются».
An injured woman
A fireman helps injured civilians after several explosions rocked the Shevchenkivskyi district of the Ukrainian capital, Kyiv on 10 October , 2022. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images
Г-н Мирошниченко назвал последнюю российскую атаку «ужасающей» и сказал, что его дети выросли рядом с детской площадкой, пораженной одной из ракет.

«Единственная цель — напугать людей, терроризировать их», — сказал он в эфире ABC News Breakfast.

«Это посылает сильный сигнал — российская месть за Керченский мост.

«Это всего лишь запугивание и психологическое давление. Это военное преступление - то, что сделали русские; они будут привлечены к ответственности».

Г-н Мирошниченко призвал правительство оказать большую поддержку его нации.

Лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что Украина «заслуживает нашей поддержки» и правительство должно «внимательно» прислушиваться к просьбам Киева.

«Австралийские войска играют роль в обучении, особенно если мы предоставляем оборудование», — сказал он Sky News.
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Published 11 October 2022 at 12:51pm
By SBS News, Irina Burmistrova
Source: SBS