Правительство Австралии рассматривает возможность отправки войск для обучения украинских сил

Highlights Австралийские войска могут быть отправлены в Украину для обучения вооруженных сил страны.

Министр обороны Ричард Марлес был с послом Украины в Австралии, когда стало известно об ударах по Киеву.

Австралийские войска могут быть отправлены в Украину для помощи в обучении вооруженных сил страны после «ужасающего» нападения России на Киев, заявил министр обороны Ричард Марлес.





Россия обстреляла Киев ракетами - как утверждает Владимир Путин, в отместку за взрыв Крымского моста.





По меньшей мере 14 человек погибли, около ста получили ранения.



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Г-н Марлес сказал, что он был с послом Украины в Австралии Василием Мирошниченко, когда начался «ужасающий» ракетный обстрел Киева. Он сказал Sky News во вторник:





«Мы должны быть уверены, что поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе, чтобы поставить их в положение, в котором они действительно могут разрешить этот конфликт и закончить его на своих условиях».



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Г-н Марлес сказал, что рассматривается вопрос об отправке австралийского персонала для обучения украинских сил, а также о поставках дополнительных вооружений, о которых просит Украина.





«Мы будем работать над дальнейшей поддержкой Украины, мы ведем этот разговор», — сказал он, назвав обучение «одной из мер, которые рассматриваются».



A fireman helps injured civilians after several explosions rocked the Shevchenkivskyi district of the Ukrainian capital, Kyiv on 10 October , 2022. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images Г-н Мирошниченко назвал последнюю российскую атаку «ужасающей» и сказал, что его дети выросли рядом с детской площадкой, пораженной одной из ракет.





«Единственная цель — напугать людей, терроризировать их», — сказал он в эфире ABC News Breakfast.





«Это посылает сильный сигнал — российская месть за Керченский мост.





«Это всего лишь запугивание и психологическое давление. Это военное преступление - то, что сделали русские; они будут привлечены к ответственности».





Г-н Мирошниченко призвал правительство оказать б о льшую поддержку его нации.





Лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что Украина «заслуживает нашей поддержки» и правительство должно «внимательно» прислушиваться к просьбам Киева.



