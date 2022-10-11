Правительство Австралии рассматривает возможность отправки войск для обучения украинских сил

Highlights
- Австралийские войска могут быть отправлены в Украину для обучения вооруженных сил страны.
- Министр обороны Ричард Марлес был с послом Украины в Австралии, когда стало известно об ударах по Киеву.
Австралийские войска могут быть отправлены в Украину для помощи в обучении вооруженных сил страны после «ужасающего» нападения России на Киев, заявил министр обороны Ричард Марлес.
- как утверждает Владимир Путин, в отместку за взрыв Крымского моста.
По меньшей мере 14 человек погибли, около ста получили ранения.
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Г-н Марлес сказал, что он был с послом Украины в Австралии Василием Мирошниченко, когда начался «ужасающий» ракетный обстрел Киева. Он сказал Sky News во вторник:
«Мы должны быть уверены, что поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе, чтобы поставить их в положение, в котором они действительно могут разрешить этот конфликт и закончить его на своих условиях».
Г-н Марлес сказал, что рассматривается вопрос об отправке австралийского персонала для обучения украинских сил, а также о поставках дополнительных вооружений, о которых просит Украина.
«Мы будем работать над дальнейшей поддержкой Украины, мы ведем этот разговор», — сказал он, назвав обучение «одной из мер, которые рассматриваются».
Г-н Мирошниченко назвал последнюю российскую атаку «ужасающей» и сказал, что его дети выросли рядом с детской площадкой, пораженной одной из ракет.
A fireman helps injured civilians after several explosions rocked the Shevchenkivskyi district of the Ukrainian capital, Kyiv on 10 October , 2022. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images
«Единственная цель — напугать людей, терроризировать их», — сказал он в эфире ABC News Breakfast.
«Это посылает сильный сигнал — российская месть за Керченский мост.
«Это всего лишь запугивание и психологическое давление. Это военное преступление - то, что сделали русские; они будут привлечены к ответственности».
Г-н Мирошниченко призвал правительство оказать большую поддержку его нации.
Лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что Украина «заслуживает нашей поддержки» и правительство должно «внимательно» прислушиваться к просьбам Киева.
«Австралийские войска играют роль в обучении, особенно если мы предоставляем оборудование», — сказал он Sky News.