Насколько выросли цены на продукты в Австралии?

Если вам кажется, что ваш чек при покупке продуктов растет каждый месяц, то вам не кажется.
Новый анализ инвестиционного банка UBS показал, что рост цен в ведущих супермаркетах Австралии достиг нового максимума, опережая инфляцию за последний год.
И это в то время, как многие австралийцы с трудом справляются с кризисом стоимости жизни, с ростом процентных ставок, телефонных тарифов, счетов за электроэнергию и цен на аренду.
Как же на самом деле выросли цены на продукты, что стоит за ростом цен и что говорят владельцы крупных супермаркетов?
Насколько растут цены на продукты?
Доказательная лаборатория UBS Australia, которая отслеживала онлайн-цены на 60 000 продуктовых товаров в Coles и Woolworths, пришла к выводу, что цены выросли на 9,6% за 12 месяцев до апреля.
Анализ, проведенный на основе мониторинга цен на ежемесячной основе, показал, что инфляция в Coles увеличилась с 9,1% в марте до 10,4% в апреле.
Investment bank UBS has published analysis of food inflation at Coles and Woolworths. Source: SBS
Инфляция Woolworths изменилась с 9,7% в марте до 8,7% в апреле.
Для сравнения, индекс потребительских цен, который измеряет изменения цен на товары и услуги, достиг 7% за 12 месяцев до марта, а это означает, что рост цен в супермаркетах опережает инфляцию.
По данным Австралийского бюро статистики, инфляция на продукты питания и безалкогольные напитки в этот период составила 8% по сравнению с 9,2% в декабрьском квартале.
В отчете UBS аналитики назвали рост продовольственной инфляции «сюрпризом».
Dairy, bread and cereal had high rates of inflation in the 12 months to March 2023. Source: SBS
"Рост темпов продовольственной инфляции является неожиданностью", — говорится в отчете.
"Мы предполагаем, что достижение нового пика продовольственной инфляции (за исключением табачных изделий) связано с продолжающимся ценовым давлением на поставщиков из-за товаров и внутренней цепочки поставок, включая рабочую силу".
В 2022 финансовом году компания Coles зафиксировала чистую прибыль в размере 1,48 миллиарда долларов, а Woolworths зафиксировала прибыль в размере 1,5 миллиарда долларов.
Супермаркеты не согласны с анализом цен
Представители супермаркетов-гигантов говорят, что анализ UBS не дает полного контекста их ценообразования и продаж.
Представитель Coles сообщил SBS News, что отчет UBS неточно отражает то, как рассчитывается инфляция.
"Выборочные данные UBS не охватывают весь наш ассортимент продуктов и не отражают изменения в покупательском поведении клиентов, которые влияют на наши объемы продаж и ассортимент продукции", — сказал представитель.
"Это неотъемлемая часть точного отражения общей инфляции в супермаркетах".
Представитель также оспорил цифры, представленные UBS, заявив, что инфляция в магазинах Coles была «значительно ниже».
"UBS использовал тот же трекер цен для отчета перед результатами за 3 квартал 2023 года и сообщил об инфляции Coles на уровне 9%".
"Наш официальный показатель инфляции был значительно ниже — 6,2%".
Представитель Woolworths Group заявил, что рост цен на продукты в основном связан с повышением оптовых цен.
"Более высокие оптовые цены, которые мы платим поставщикам, являются основным фактором инфляции", — сказал представитель.
"Мы по-прежнему сосредоточены на предоставлении качественных услуг для наших клиентов и балансировании потребностей поставщиков".