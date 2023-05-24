Насколько выросли цены на продукты в Австралии?

Если вам кажется, что ваш чек при покупке продуктов растет каждый месяц, то вам не кажется.





Новый анализ инвестиционного банка UBS показал, что рост цен в ведущих супермаркетах Австралии достиг нового максимума, опережая инфляцию за последний год.





И это в то время, как многие австралийцы с трудом справляются с кризисом стоимости жизни, с ростом процентных ставок, телефонных тарифов, счетов за электроэнергию и цен на аренду.





Как же на самом деле выросли цены на продукты, что стоит за ростом цен и что говорят владельцы крупных супермаркетов?



Насколько растут цены на продукты?

Доказательная лаборатория UBS Australia, которая отслеживала онлайн-цены на 60 000 продуктовых товаров в Coles и Woolworths, пришла к выводу, что цены выросли на 9,6% за 12 месяцев до апреля.



Investment bank UBS has published analysis of food inflation at Coles and Woolworths. Source: SBS Анализ, проведенный на основе мониторинга цен на ежемесячной основе, показал, что инфляция в Coles увеличилась с 9,1% в марте до 10,4% в апреле.





Инфляция Woolworths изменилась с 9,7% в марте до 8,7% в апреле.





Для сравнения, индекс потребительских цен, который измеряет изменения цен на товары и услуги, достиг 7% за 12 месяцев до марта, а это означает, что рост цен в супермаркетах опережает инфляцию.





По данным Австралийского бюро статистики, инфляция на продукты питания и безалкогольные напитки в этот период составила 8% по сравнению с 9,2% в декабрьском квартале.



Dairy, bread and cereal had high rates of inflation in the 12 months to March 2023. Source: SBS В отчете UBS аналитики назвали рост продовольственной инфляции «сюрпризом».





"Рост темпов продовольственной инфляции является неожиданностью", — говорится в отчете.





"Мы предполагаем, что достижение нового пика продовольственной инфляции (за исключением табачных изделий) связано с продолжающимся ценовым давлением на поставщиков из-за товаров и внутренней цепочки поставок, включая рабочую силу".





В 2022 финансовом году компания Coles зафиксировала чистую прибыль в размере 1,48 миллиарда долларов, а Woolworths зафиксировала прибыль в размере 1,5 миллиарда долларов.



Супермаркеты не согласны с анализом цен

Представители супермаркетов-гигантов говорят, что анализ UBS не дает полного контекста их ценообразования и продаж.





Представитель Coles сообщил SBS News, что отчет UBS неточно отражает то, как рассчитывается инфляция.





"Выборочные данные UBS не охватывают весь наш ассортимент продуктов и не отражают изменения в покупательском поведении клиентов, которые влияют на наши объемы продаж и ассортимент продукции", — сказал представитель.





"Это неотъемлемая часть точного отражения общей инфляции в супермаркетах".



Представитель также оспорил цифры, представленные UBS, заявив, что инфляция в магазинах Coles была «значительно ниже».





"UBS использовал тот же трекер цен для отчета перед результатами за 3 квартал 2023 года и сообщил об инфляции Coles на уровне 9%".





"Наш официальный показатель инфляции был значительно ниже — 6,2%".





Представитель Woolworths Group заявил, что рост цен на продукты в основном связан с повышением оптовых цен.





"Более высокие оптовые цены, которые мы платим поставщикам, являются основным фактором инфляции", — сказал представитель.



