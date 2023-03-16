Как голосовать на выборах в Новом Южном Уэльсе в 2023 году

Основные моменты
- • В Новом Южном Уэльсе лица, имеющие право голоса, должны зарегистрироваться и голосовать на всех федеральных выборах и выборах штата, а также на выборах в местные органы власти.
- • Помимо английского, избирательная комиссия Нового Южного Уэльса предоставляет информацию о выборах более чем на 20 языках.
- • Система онлайн-голосования iVote на этих выборах использоваться не будет.
Коалиционное правительство, возглавляемое действующим премьером штата NSW Домиником Перротте, стремится переизбраться на четвертый срок подряд.
Основным соперником г-на Перротте является лидер лейбористов Крис Миннс, который будет участвовать в своем первом голосовании после того, как возглавил партию в июне 2021 года.
Парламент Нового Южного Уэльса использует «двухпалатную» или «двухдомную» систему, состоящую из Законодательного собрания (нижняя палата) и Законодательного совета (верхняя палата).
Государственные выборы пройдут во всех для избрания члена, представляющего их в Законодательном собрании. Законодательный совет состоит из 42 членов, и на каждых выборах в штате избирается 21 член на два срока полномочий парламента, то есть на максимальный период в восемь лет. Если обстоятельства затрудняют личное голосование, избиратель может иметь право
Заявки на голосование по почте должны быть получены Избирательной комиссией Нового Южного Уэльса до 17:00 20 марта.
Заполненные бюллетени и почтовые сертификаты для голосования должны быть получены избирательной комиссией Нового Южного Уэльса
iVote, система онлайн-голосования, на этих выборах использоваться не будет.
Крис Миннс возглавил партию лейбористов Нового Южного Уэльса в июне 2021 года. Credit: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
Голосование в день выборов – 25 марта
Более 2450 избирательных участков будут созданы в церквях, школах, общественных центрах и других местах по всему Новому Южному Уэльсу.
Эти центры будут работать 25 марта с 8:00 до 18:00.
Информацию о том, где можно проголосовать, можно найти на
При входе в избирательный участок сотрудники спросят у избирателя его имя и адрес, его электорат и голосовали ли они уже на выборах.
После уточнения деталей им будут выданы бюллетени для голосования.
Если сотрудники не могут найти данные избирателя в списках избирателей, им необходимо заполнить
Голосование обязательно в Новом Южном Уэльсе. Правомочные и зарегистрированные избиратели обязаны голосовать на всех федеральных выборах, выборах штата и советов. Те, кто этого не сделает, могут быть
Премьер штата Новый Южный Уэльс Доминик Перотте. Source: AAP / AAP Image/Joel Carrett
Голосование, если у вас есть инвалидность, нет ПМЖ, или вы находитесь в другом штате или за границей.
Граждане Нового Южного Уэльса, не имеющие постоянного адреса, проживающие в кризисном жилье или временном жилье, по-прежнему смогут зарегистрироваться в качестве избирателей. Если лица этих категорий не могут голосовать, они не будут оштрафованы.
В случае, если нуждаются в помощи, они могут взять с собой друга или родственника, который может помочь им проголосовать, или они могут обратиться за помощью к сотрудникам избирательной комиссии.
Если личное голосование затруднено, избиратели могут выбрать досрочное голосование, голосование по почте, голосование по объявленным помещениям или голосование по телефону.
Если избиратель находится в он/она может голосовать лично в или по почте.
Избиратели, которые зарегистрированы в Новом Южном Уэльсе, но , в период выборов должны будут голосовать по почте.
Информация на нескольких языках.
Избирательная комиссия Нового Южного Уэльса предоставляет информацию о том, как зарегистрироваться и проголосовать, а также о кандидатах на
В кабинах для досрочного голосования и в день выборов будут присутствовать многоязычные сотрудники или волонтеры со значками, на которых будет указано, на каких языках они могут оказывать поддержку.
Комиссия предлагает бесплатные услуги переводчика по телефону на языки, не включенные в список.
Сотрудники избирательных комиссий могут связать избирателей со службой письменного и устного перевода (TIS National), если им нужна дополнительная языковая поддержка в избирательном центре.
Чтобы снизить риск распространения в обществе ложной информации о выборах, Избирательная комиссия Нового Южного Уэльса проводит , который отслеживает и опровергает вводящие в заблуждение и ложные заявления об избирательном процессе.
Узнайте больше о том, как проголосовать на или позвоните по номеру 1300 135 736.