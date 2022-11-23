Как голосовать на выборах в штате Виктория 2022

Highlights В Виктории, если вы зарегистрированы для голосования, вы должны голосовать на всех федеральных выборах, выборах штата и муниципалитетов

VEC предоставляет информацию о выборах более чем на 30 языках

Около 1750 избирательных участков было создано в школах, церквях, общественных центрах и других местах по всему штату

Около 4,4 миллиона жителей штата Виктория зарегистрированы для голосования на выборах штата в субботу, хотя рекордное число избирателей уже успели проголосовать.





Более 1,1 миллиона человек решили сделать это еще до дня голосования, либо проголосовав по почте, либо посетив участки для досрочного голосования.





На выборах действующий премьер штата Дэниел Эндрюс баллотируется на третий срок после победы на выборах в 2014 и 2018 годах.





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Как и на выборах четырехлетней давности основным противником г-на Эндрюса, претендующим на высший пост, является лидер либералов Мэтью Гай.





Парламент Виктории использует «двухпалатную» систему, что означает 'two chambers' и 'two houses'.





Все 88 мест в Законодательном собрании (нижняя палата) и 40 мест в Законодательном совете (верхняя палата) будут распределены в гонке за формирование 60-го парламента штата.



Victoria Opposition leader Matthew Guy (left) and Premier Daniel Andrews (right) on the campaign trail in early November 2022. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE Хотя голосование по почте уже закрыто, избиратели все еще могут проголосовать в пунктах досрочного голосования до 18:00 пятницы, 25 ноября.





Подробности того, как голосовать, можно найти на официальном сайте: Victorian Electoral Commission (VEC) website .





Голосование в день выборов – 26 ноября





Около 1750 избирательных участков были созданы в школах, церквях, общественных центрах и других местах по всему штату и будут открыты с 8:00 до 18:00 в этот день.





Когда вы придете на избирательный участок, то сотрудники избирательных участков спросят ваше имя и голосовали ли вы ранее на выборах штата Виктория в 2022 году.





Удостоверив вашу личность, официальный сотрудник участка затем предоставит вам два бюллетеня для голосования - один для нижней палаты (Законодательное собрание) и один для верхней палаты (Законодательный совет).



Victorian Opposition Leader Matthew Guy (left) and Victorian Premier Daniel Andrews during a Remembrance Day 2022 Ceremony at the Shrine of Remembrance in Melbourne, Friday, November 11, 2022. Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE Сотрудник также даст подробную информацию о том, как заполнить каждый бланк, прежде чем направить вас в индивидуальную кабинку.





После того, как вы заполнили бюллетени, согните их и положите в соответствующие ящики возле выхода с избирательного участка.





Важно правильно заполнить бюллетени, иначе ваш голос будет считаться «неофициальным» и не будет засчитан.





Голосование обязательно





В штате Виктория, если вы зарегистрированы для голосования, вы обязаны голосовать на всех федеральных выборах, выборах штата и местных советов.





Невыполнение этого требования может привести к штрафу .





Как голосовать, если вы в пострадавшем от наводнения районе, в другом штате или за границей





Жители Виктории, пострадавшие от наводнения, могут иметь право голосовать по телефону, среди других способов, при этом VEC предоставляет информацию о том, какие районы имеют на это право .





Вы также можете отдать свой голос, даже находясь за границей или в другом штате 26 ноября.





VEC указывает места для голосования в других штатах, а также информацию о том, как загрузить бюллетень для голосования, если вы находитесь за границей, и подробную информацию о 27 глобальных участках.





Информация на других языках





VEC предоставляет информацию о том, как зарегистрироваться, найти кандидатов и как проголосовать, на более чем 30 языках .





На отдельных избирательных участках также есть должностные лица, которые могут предоставлять информацию на других языках, помимо английского.





У этих людей будет специальная наклейка, чтобы вы знали, на каких языках они говорят.



