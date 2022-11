Как смотреть ЧМ по футболу FIFA 2022ᵀᴹ в прямом эфире и бесплатно на SBS

Создайте аккаунт на SBS On Demand , чтобы посмотреть все 64 матча ЧМ по футболу FIFA World Cup 2022ᵀᴹ бесплатно в прямом эфире или в любое время на вашем любимом устройстве.





Все 64 матча из Катара будут показаны в прямом эфире и бесплатно, а восемь матчей в прямом эфире будут показаны на SBS VICELAND.



Когда начинается ЧМ FIFA World Cup 2022ᵀᴹ?

Чемпионат мира по футболу FIFA 2022ᵀᴹ стартует в понедельник, 21 ноября, и будет транслироваться бесплатно на SBS в Австралии.



FIFA World Cup 2022ᵀᴹ - Даты и время

Церемония открытия состоится перед матчем открытия турнира между принимающим ЧМ-2022 Катаром и его соперником по группе Эквадором. Групповой этап продлится до последнего матча между Сербией и Швейцарией 3 декабря (AEDT).



Групповой этап: 21 ноября - 3 декабря

1/8 финала: 4 - 7 декабря

Четверть-финалы: 10 - 11 декабря

Полуфиналы: 14 - 15 декабря

Матч за 3 место: 18 декабря

Финал: 19 декабря

Как смотреть ЧМ-2022 по телевизору

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images SBS и SBS VICELAND проведут эксклюзивный бесплатный показ всех 64 матчей - 500 часов контента Чемпионата мира будут транслироваться по двум каналам на протяжении всего турнира.





Помимо прямых трансляций всех 64 матчей, восемь из которых будут показаны на канале SBS VICELAND, наш контент будет включать в себя превью матчей World Cup Daily и FIFA TV, классические матчи чемпионатов мира и повторы матчей из Катара.





Многие матчи пройдут в удобное время для австралийских болельщиков: семь матчей группового этапа начнутся в прайм-тайм в 9 вечера (AEDT), а 20 матчей группового этапа начнутся в 6 утра (AEDT).



Превью матчей World Cup Daily Show и FIFA TV Preview Show

Шоу World Cup Daily расскажет обо всех событиях каждого игрового дня.





Каждый эпизод будет включать в себя превью игр, экспертный анализ, эксклюзивные интервью и встречи со знаменитостями, а также все последние новости, мнения и реакцию из Катара, Австралии и всего мира.





Шоу World Cup Daily будет транслироваться с 5.30 вечера (AEDT) каждый день на канале SBS, за ним будет следовать FIFA TV Preview Show. Цифровая версия будет доступна раньше на SBS On Demand.



Классика FIFA World Cup

SBS On Demand покажет 25 классических матчей ЧМ по футболу 1986 - 2018 года, чтобы зрители могли насладиться лучшей игрой в истории Чемпионатов мира.





Большинство классических матчей также будут транслироваться на каналах SBS и SBS VICELAND во время Чемпионата мира.



Как смотреть ЧМ-2022 на SBS On Demand

СМОТРИТЕ каждый матч FIFA World Cup 2022ᵀᴹ в прямом эфире и БЕСПЛАТНО на SBS и SBS On Demand .





Смотрите Чемпионат мира по футболу бесплатно на SBS On Demand , подключайтесь через ТВ или наши приложения в Apple App Stor e и Google Play Store .



Как создать аккаунт на SBS On Demand

Создайте бесплатный аккаунт на SBS On Demand!





Это просто:



Откройте приложение On Demand app или сайт Выберите Log in / Sign Up Нажмите Create A New Account Введите свои данные, включая имя, email, пол и год рождения Выберите Create Account - вы получите электронное письмо для подтверждения вашей новой учетной записи SBS. Изучите наш контент и включите трансляцию!

World Cup hub на SBS On Demand дает доступ ко всему нашему контенту, включая прямые трансляции на английском и арабском языках, полные повторы, 25-минутные мини-матчи, 10-минутные расширенные хайлайты и трехминутные основные хайлайты из всех 64 матчей.





Чтобы не пропустить лучшие события чемпионата мира по футболу FIFA, настройте push-уведомления, и вы будете знать, когда в приложении SBS On Demand появляются прямые трансляции, подборки лучших моментов и повторы.





Во-первых, убедитесь, что вы разрешили получать уведомления в НАСТРОЙКАХ на вашем устройстве.



Зайдите в раздел SETTINGS на вашем устройстве; Нажмите на SBS On Demand App; Нажмите ON для пуш-уведомлений.

Затем в приложении SBS On Demand на вашем устройстве нажмите на силуэт в верхней части экрана приложения, чтобы перейти на страницу профиля;



Нажмите APP SETTINGS; Нажмите кнопку под NEW EPISODES, чтобы разрешить уведомления о новых выпусках. Кнопка станет желтой, если уведомления включены. Нажмите кнопку под EXPIRING EPISODES, чтобы включить уведомления о выпусках, которые скоро перестанут быть доступны. Кнопка также станет желтой.

Наконец, убедитесь, что 'FIFA World Cup 2022' добавлен в ваше ИЗБРАННОЕ. Просто нажмите на иконку с сердечком на странице программы на вашем устройстве!





На нашем новом сайте SBS Sport также будут доступны подборки основных моментов, интервью, дополнительные видео, новости, статьи, мнения и другой контент из Катара.



Полные повторы

Вы не пропустите ни минуты контента из Катара с полными повторами каждого матча турнира на английском и арабском языках, включая превью матчей и послематчевые шоу звездной команды SBS.



25-минутные мини-матчи

Для тех, у кого мало времени также будут доступны сокращенные 25-минутные версии лучших моментов матчей.



10-минутные подборки лучших моментов

10-минутные расширенные подборки основных моментов будут доступны на SBS On Demand для всех матчей турнира.



3-минутные подборки

Смотрите трехминутные видео с главными моментами матчей на сайте SBS Sport и на SBS On Demand.



Социальные сети

СМОТРИТЕ каждый матч чемпионата мира по футболу FIFA 2022ᵀᴹ в прямом эфире и БЕСПЛАТНО на каналах SBS и SBS On Demand. Чтобы быть в курсе всех последних событий и обновлений от SBS Sports, подпишитесь на странички SBS Sport в Facebook , Twitter , Instagram и YouTube .



Как смотреть матчи ЧМ-2022 в прямом эфире - полное расписание SBS

Monday, November 21

Opening Ceremony + Group A - Qatar v Ecuador





2:00am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





2022 FIFA World Cup tournament preview





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Tuesday, November 22

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Senegal v Netherlands (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand USA v Wales (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Denmark v Tunisia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Wednesday, November 23

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Mexico v Poland (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Morocco v Croatia (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Germany v Japan (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Thursday, November 24

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Switzerland v Cameroon (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Uruguay v Korea Republic (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Friday, November 25

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Saturday, November 26

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Sunday, November 27

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Monday, November 28

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Tuesday, November 29

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, November 30

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Qatar (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ecuador v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v England (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Iran v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 1

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Australia v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v France (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Argentina (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Saudi Arabia v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 2

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Belgium (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Canada v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Japan v Spain





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Spain (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Costa Rica v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 3

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Portugal (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ghana v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Brazil (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Serbia v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 4

Round of 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1A v 2B (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1C v 2D (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 5

Round of 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1D v 2C (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1B v 2A (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 6

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1E v 2F (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1G v 2H (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 7

Round of 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1F v 2E (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1H v 2G (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 8

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 9

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 10

Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W53 v W54 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W49 v W50 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 11

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W55 v W56 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W51 v W52 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 12

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 13

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 14

Semi-Final - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W57 v W58 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 15

Semi-Final - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W59 v W60 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 16

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 17

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 18

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (3rd Place) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 19

Final - Semi-Final Winners





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (Final) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Schedule / timings are TBC, check your local guides



Слушайте на SBS Audio

