Джим Чалмерс обнародовал федеральный бюджет лейбористов. Вот что вам нужно знать

Правительство Албанезе представило свой первый бюджет, в котором внимание сосредоточено на снижении расходов, в то время как идет борьба за то, чтобы ситуация с ростом стоимости жизни австралийцев не усугубилась еще больше.





«Это ответственный бюджет, который соответствует времени и готовит нас к будущему», — сказал казначей Джим Чалмерс.





Г-н Чалмерс заявил, что Австралия сталкивается с перспективой третьего глобального спада за полтора десятилетия.





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«На этот раз это не финансовый кризис или пандемия, а это война, приводящая к высоким ценам и более высоким процентным ставкам здесь и во всем мире, а также риск новой глобальной рецессии», — сказал он.





«На этот раз требуются другие ответные меры».



Г-н Чалмерс сказал, что этим бюджетом правительство выполняет свои предвыборные обязательства, включив более дешевые услуги по уходу за детьми, больший оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, лучший доступ к здравоохранению, более дешевые лекарства и повышение уровня ухода за престарелыми. Он также предоставляет бесплатное обучение в TAFE и дополнительные места в университетах.





Будет предоставлено больше квалифицированных виз, чтобы помочь предприятиям восполнить нехватку рабочей силы, при этом количество доступных виз значительно увеличится с 79 600 до 142 400.





Также будет введена новая виза Pacific Engagement Visa, по которой со следующего года будет доступно до 3000 мест для граждан стран тихоокеанских островов и Тимора-Лешти. Это помимо 195 000 доступных мест в рамках постоянной программы.





Объявлено о национальном жилищном соглашении, согласно которому правительства, инвесторы и индустрия будут работать вместе с целью построить один миллион новых домов в течение пяти лет, начиная с 2024 года.





Финансирование в размере 75,1 миллиона долларов также будет выделено на референдум о включении в Конституцию вопроса о Голосе Коренных народов в парламенте. Еще 5,8 млн долларов пойдут на создание независимой комиссии Макаррата.



Что является хорошими новостями?

Инфляция может быть выгодна правительству, которое получает дополнительные налоги.





Дефицит на 2022–2023 годы теперь прогнозируется на уровне 36,9 млрд долларов, что меньше половины прогнозируемых в марте 78 млрд долларов.





Правительство заявило, что добилось этого возвращением денег от более высоких цен на сырьевые товары и занятости обратно в бюджет, а не тратя их.





Хотя долг все равно достигнет триллиона долларов, он будет ниже, чем прогнозировалось ранее.



А плохие новости?

Ожидается, что угроза рецессии во всем мире, высокая инфляция, рост стоимости жизни и более высокие процентные ставки замедлят рост экономики в Австралии до 1,5% в 2023/24 году.





Также ожидается, что инфляция достигнет пика в этом году, а к июню 2024 года будет примерно 3,5%.





По прогнозам, безработица вырастет до 4,5% к июню 2024 года.



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Также прогнозируется, что в следующем году валовой долг Австралии превысит триллион долларов и продолжит расти.





Между тем, дефицит составит менее половины того, что ожидалось ранее в этом году благодаря ценам на сырьевые товары и другим факторам, но будет больше, чем прогнозировалось, в следующие несколько лет из-за высоких процентных платежей (самая быстрорастущая область расходов) и необходимых дополнительных денег для социальных программ, таких как Национальная схема страхования по инвалидности (NDIS).



Когда вырастут зарплаты?

Инфляция — самый большой враг, она толкает цены вверх быстрее, чем успевает расти заработная плата.





Ожидается, что в конце этого года она достигнет пика в 7,75%, а к июню 2024 года станет примерно 3,5%.





Это означает, что большинство людей не почувствуют, что их материальное положение улучшилось, примерно до 2024 или 2025 года.



Что может облегчить давление на стоимость жизни?

Цены на продукты питания, электричество и бензин, вероятнее всего, продолжат расти.





Правительство заявило, что не хочет усугублять инфляцию своими расходами, что может привести к еще большему скачку цен.



