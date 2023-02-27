Дети из Австралии написали письма украинским школьникам

LISTEN TO Открытки от детей из Австралии начали доставлять школьникам в Украине SBS Russian 26/02/2023 04:43 Play

Идея сделать своими руками и отправить открытки в Украину пришла прихожанам австралийской церкви Gordon United Church во время подготовки к благотворительному ужину в поддержку Украины.





В ходе того мероприятия, организованного совместно с волонтёрами из Украины, России и Беларуси, получилось собрать для нужд Украины $4000. Все деньги были переведены в австралийскую благотворительную организацию Ukraine Crisis Appeal, работающую совместно с Rotary Australia.





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Вот что рассказала Никола Робинсон, координатор церкви Gordon Pymble United Church.





"Маленькие гости и их родители во время благотворительного вечера с удовольствием подписывали открытки для детей, которые мы потом отправили в разные города Украины".





Всего отправили 60 открыток, которые запаковали в 20 конвертов, по три в каждый, предварительно взвесив и убедившись у сотрудников почты, что они не будут возвращены назад из-за перевеса.





Открытки, сделанные руками детей и взрослых в Gordon United Church в Сиднее "Мы очень переживали, что открытки не дойдут, потому что в Украине идет война. В новостях показывают, что обстреливают разные объекты, неудивительно, что к Рождеству мы не получили новостей о том, что открытки дошли. Но мы не отчаивались и ждали", - добавляет Никола.





И дождались. В феврале пришло сообщение из Бучи, что дети просидели три часа в бомбоубежище без света, воды и тепла, а когда вышли и обнаружили в почтовом ящике письма из Австралии, их радости не было предела.





Они записали видеообращение к детям Австралии, где благодарили их за поддержку и пообещали быть сильными и выдержать все испытания.



Лизе из города Днепр 14 лет. Получив письмо от своей ровестницы Дианы из Сиднея, она записала для нее видеописьмо на английском языке.





Лиза с открыткой в руках от Дианы



"Диана, спасибо тебе за письмо. Как ты знаешь, сейчас наша страна сражается за свою свободу и свободу во всем мире. Мне было очень приятно получить письмо от тебя".





Диана отправила в ответ видео, где рассказала о своей школе. Так у них началась переписка, точнее - обмен видеосообщениями.





"Видео от Лизы приходят нечасто, у них там проблемы с интернетом. Но я всегда с нетерпением жду весточки от нее. Недавно я записала и отправила ей видео, в котором рассказала о том, что в нашей школе запретили пользоваться мобильными телефонами, и показала сумочку, в которую их закрывают. Надеюсь, что Лизе было интересно об этом узнать", - рассказывает ученица 10 класса сиднейской школы Killara High School Диана и добавляет, что пока ответа от Лизы не было, поэтому она очень переживает за нее.



