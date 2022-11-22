Более длительные сезоны лесных пожаров и ухудшение экстремальных погодных явлений предрекает новый отчет

Highlights Погода в Австралии стала теплее в среднем на 1,47°C с момента начала национальных записей в 1910 году

С 1950-х годов экстремальная пожароопасная погода наблюдается чаще, и сезоны пожаров начинаются раньше и заканчиваются позже

Австралии грозят более продолжительные сезоны лесных пожаров, более интенсивные тропические циклоны и повышенная кислотность океанов из-за повышения глобальной температуры.





Согласно новому отчету о состоянии климата, опубликованному в среду, климат страны потеплел в среднем на 1,47 градуса по Цельсию с момента начала национальных записей в 1910 году.





Восемь лет с 2013 по 2020 год были самыми теплыми за всю историю наблюдений, а 2019 год находится на первом месте среди самых жарких лет за период наблюдений.



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В чем риски?

«Концентрация парниковых газов находится на самом высоком уровне, наблюдаемом на Земле по крайней мере за два миллиона лет», — говорит директор Центра климатических исследований CSIRO Джейси Браун.





С 1950-х годов экстремальная пожароопасная погода наблюдается чаще, и сезоны пожаров начинаются раньше и заканчиваются позже.





Увеличение количества осадков в последние сезоны циклона Ла-Нинья может повысить риск пожаров, поскольку густая растительность высохнет и станет большими запасами горючего материала.



В отчете Бюро метеорологии и CSIRO говорится, что в ближайшие десятилетия в Австралии будет наблюдаться повышение температуры воздуха и уменьшение количества дождей в прохладное время года, при этом ожидаются короткие, но проливные дожди.



Каковы долгосрочные последствия?

Уровень моря будет продолжать повышаться, а рост температуры океанской воды сделает более вероятным обесцвечивание кораллов на побережье страны.





«Мы наблюдаем массовое обесцвечивание кораллов чаще, и в этом году мы впервые наблюдаем массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе в течение года Ла-Нинья», — сказал доктор Браун.



Австралийцы будут сталкиваться с меньшим количеством тропических циклонов, но те, которые все же случатся, будут более интенсивными.





Как могли наблюдать жители пострадавших от наводнения районов, интенсивность кратковременных проливных дождей увеличивается на 10 процентов на каждый шторм.



«Острая необходимость в действиях по борьбе с изменением климата»

Министр окружающей среды Таня Плиберсек говорит, что чтение климатического отчета стало для нее "отрезвляющим опытом".



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«Австралия сейчас переживает изменение климата, последствия которого ощущают многие сообщества, они ощущаются в экосистемах, в отраслях промышленности», — сказала она в своем заявлении в среду.





«Для нашей окружающей среды, для наших сообществ этот отчет подчеркивает настоятельную необходимость действий по борьбе с изменением климата».





Министр науки Эд Хусик говорит, что лейбористское правительство прислушивается к научному сообществу.





«Мы действуем на разных уровнях правительства, чтобы сократить выбросы, создавая рабочие места и экономические возможности», — сказал он, указывая на 3 миллиарда долларов, выделенных из Национального фонда реконструкции для возобновляемых источников энергии и технологий с низким уровнем выбросов.



