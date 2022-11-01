Пять львов сбежали из загона зоопарка Таронга

В зоопарке Таронга в Сиднее был объявлен локдаун после того, как пять львов сбежали из загона, но теперь все они теперь благополучно вернулись в свои вольеры.

LION CUBS WESTERN PLAINS ZOO

Taronga issued a statement confirming the incident early on Wednesday, saying all the lions were back in their enclosure. Source: AAP / RICK STEVENS

Highlights
  • Администрация зоопарка подтвердила инцидент, сообщив, что все львы возвращены в свои вольеры
  • На кадрах с воздуха видно, как во время чрезвычайной ситуации смотрители патрулируют территорию
  • Зоопарк в Мосмане будет работать в среду в обычном режиме
Пять львов сбежали из своего вольера в зоопарке Таронга в Сиднее, что вынудило персонал скрываться в убежищах, а на территории зоопарка объявить режим "локдауна".

Администрация Таронга выступила с заявлением, подтверждающим инцидент рано утром в среду, заявив, что все львы возвращены в свои вольеры.

«Чрезвычайная ситуация произошла сегодня утром в зоопарке Таронга в Сиднее, когда пять львов были обнаружены за пределами их вольера», — говорится в сообщении.
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На кадрах, снятых с воздуха, видно, как во время чрезвычайной ситуации смотрители патрулируют территорию.

"В зоопарке действуют строгие правила безопасности на случай подобных инцидентов", - говорится в официальном заявлении.

"Все люди, находившиеся на объекте, были перемещены в безопасные зоны, пострадавших среди гостей и персонала нет".

"Все животные сейчас находятся в своем вольере под пристальным наблюдением".

Зоопарк в Мосмане в среду будет работать в обычном режиме.

Независимая местная газета "Mosman Collective" сообщила, что «код один» был объявлен вскоре после 7:30 утра в среду.

"Сотрудникам было приказано укрыться в безопасном месте", — говорится на странице газеты в Facebook.
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Published 2 November 2022 at 10:52am, updated 31 minutes ago at 11:45am
Source: AAP, SBS
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