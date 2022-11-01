Пять львов сбежали из загона зоопарка Таронга

Highlights Администрация зоопарка подтвердила инцидент, сообщив, что все львы возвращены в свои вольеры

На кадрах с воздуха видно, как во время чрезвычайной ситуации смотрители патрулируют территорию

Зоопарк в Мосмане будет работать в среду в обычном режиме

Пять львов сбежали из своего вольера в зоопарке Таронга в Сиднее, что вынудило персонал скрываться в убежищах, а на территории зоопарка объявить режим "локдауна".





Администрация Таронга выступила с заявлением, подтверждающим инцидент рано утром в среду, заявив, что все львы возвращены в свои вольеры.





«Чрезвычайная ситуация произошла сегодня утром в зоопарке Таронга в Сиднее, когда пять львов были обнаружены за пределами их вольера», — говорится в сообщении.



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На кадрах, снятых с воздуха, видно, как во время чрезвычайной ситуации смотрители патрулируют территорию.





"В зоопарке действуют строгие правила безопасности на случай подобных инцидентов", - говорится в официальном заявлении.





"Все люди, находившиеся на объекте, были перемещены в безопасные зоны, пострадавших среди гостей и персонала нет".





"Все животные сейчас находятся в своем вольере под пристальным наблюдением".





Зоопарк в Мосмане в среду будет работать в обычном режиме.





Независимая местная газета "Mosman Collective" сообщила, что «код один» был объявлен вскоре после 7:30 утра в среду.



