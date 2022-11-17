Дело MH17: двое россиян и украинец приговорены к пожизненному заключению за сбитый над Украиной самолет

Окружной суд Гааги признал троих мужчин виновными в убийстве за участие в крушении рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной в 2014 году и приговорили их к пожизненному заключению.





Четвертый мужчина был оправдан.





Пассажирский самолет MH17 был сбит над восточным регионом Украины 17 июля 2014 года , в результате чего погибли все 298 человек на борту, пассажиры и экипаж, включая 38 австралийцев.





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«Только самое суровое наказание подходит для возмездия за то, что сделали подозреваемые, которые причинили столько страданий стольким жертвам и стольким их родственникам», — заявил в четверг председательствующий судья Хендрик Стенхейс, зачитав краткое изложение решения.



Родные погибших стояли в зале суда, всхлипывая и вытирая слезы, пока судья Стинхейс зачитывал приговор.





Трое осужденных — бывшие российские разведчики Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также Леонид Харченко, гражданин Украины, на лето 2014 года командир подразделения военной разведки "армии ДНР".





Четвертый, россиянин Олег Пулатов, был оправдан по всем пунктам обвинения.





На момент крушения этот регион был ареной боевых действий между пророссийскими сепаратистами и украинскими силами, что предшествовало конфликту этого года.





Россия вторглась в Украину в феврале и утверждает, что аннексировала Донецкую область, где обломки самолета и останки погибших собирали по кукурузным полям после крушения самолета.



Victims' relatives hugged each other as they awaited the verdict. Source: AFP / JOHN THYS Судья Стинхейс заявил, что эти люди не пользуются иммунитетом от судебного преследования, поскольку они не были военнослужащими российских вооруженных сил.





«Нет никаких разумных сомнений» в том, что MH17 был сбит ракетным комплексом «Бук», сказал он.





Представители жертв катастрофы заявили, что это решение является важной вехой, хотя подозреваемые по-прежнему скрываются от правосудия. Считается, что все они находятся в России, которая не намерена их экстрадировать.





Москва отрицает свою причастность или ответственность за крушение самолета MH17, а в 2014 году также отрицала свое присутствие в Украине.





На брифинге в Москве в четверг заместитель официального представителя МИД Иван Нечаев сообщил журналистам, что правительство рассмотрит выводы суда.





"Мы изучим это решение, потому что во всех этих вопросах важен каждый нюанс", - сказал он.



Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что решение является четким сигналом о том, что все российские военные преступники должны быть привлечены к ответственности.





«Можно сказать, что это сильнейший сигнал всему миру, в том числе и самой России, что каждое военное преступление, совершенное русскими, будет задокументировано, расследовано и доведено до заключения. Сколько бы времени это ни заняло», — сказал он в интервью Reuters.





Четырем мужчинам было предъявлено обвинение в причастности к крушению самолета и убийстве в ходе судебного разбирательства, которое проходило в соответствии с законодательством Нидерландов.





Перехваченные телефонные разговоры, которые составили ключевую часть доказательств против мужчин, позволяют сделать вывод, что они полагали, что целились в украинский истребитель.



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Из подозреваемых только г-н Пулатов не признавал себя виновным через адвокатов, которых он нанял, чтобы представлять его интересы. Остальных судили заочно, и никто из них не присутствовал на суде.





Жертвы самолета MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, были из 10 разных стран. Более половины были голландцами.



