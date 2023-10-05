Украина заявляет, что российская ракета убила по меньшей мере 51 человека в деревенском кафе

Key Points Украинские официальные лица заявили, что российская ракета попала в кафе в селе Гроза на северо-востоке Украины.

По меньшей мере 51 человек погиб, когда ракета попала в кафе, где проходили поминки.

По данным властей, удар стал крупнейшим по числу жертв в Харьковской области с начала российского вторжения.

Как сообщают украинские официальные лица, российская ракета попала в кафе и продуктовый магазин в селе на северо-востоке Украины в четверг, превратив здание в руины и убив 51 человека, которые находились на поминальной службе по односельчанину.





На месте кафе и магазина в селе Гроза Харьковской области остались большие груды кирпичей, обломков металла и строительных материалов.





Этот удар стал крупнейшим по числу жертв в Харьковской области с начала российского вторжения, сообщил общественному телеканалу "Суспильное" местный чиновник. Сообщается также, что это, вероятно, одна из самых смертоносных атак по числу погибшего гражданского населения от одного российского удара ракеты.



Local residents at the site of a military strike in the village of Hroza. Source: EPA / Yavik Lyashenko «В этом поселке проживает около 330 человек», — рассказал губернатор региона Олег Синегубов по национальному телевидению.





«Фактически, одна пятая часть жителей этой деревни погибла (в результате удара)».





Синегубов сообщил, что среди жертв были дети, поскольку их семьи остались в селе, несмотря на приказ военного времени об эвакуации.





Село находится недалеко от города Купянска, отбитого украинскими войсками в конце прошлого года, и совсем рядом с одной из линий фронта.



Emergency services working at the site of a military strike in the village of Hroza. Source: EPA / Pavlo Pakhomenko Спасатели разбирали груды обломков и выкладывали тела на поле рядом с детской площадкой.





Представитель региональных экстренных служб сообщил в Telegram, что поиск выживших завершился: были найдены 51 погибший и семеро раненых.



A view of a damaged car as rescue works continue at the site of a military strike in the village of Hroza. Source: EPA / Yavik Lyashenko «Мы услышали взрыв, а потом люди сказали, что это произошло в Грозе, поэтому мы приехали, потому что знали, что моя мать была здесь, - сказала Валерия Герасименко во время спасательных работ. - В кафе проходили поминки».



Ракета попала во время поминальной службы

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что местные чиновники тоже сидели за столом на поминках, когда в кафе попала ракета.





«Из каждой семьи, из каждого двора на этих поминках присутствовали люди. Это страшная трагедия», - заявил Клименко украинскому телевидению.



Клименко сообщил предварительную информацию, согласно которой, по его словам, атака была осуществлена с использованием баллистической ракеты "Искандер".





Он сказал, что удар явно был целенаправленным и что украинские службы безопасности начали расследование по этому поводу.





«Там не было никаких военных объектов. Это чудовищное преступление, призванное напугать украинцев».



Президент Владимир Зеленский, присутствовавший на саммите европейских лидеров в Испании, заявил, что атака была «не слепым ударом», и российские войска не могли не знать, куда они наносят удар.



Российская сторона удар не комментировала.



