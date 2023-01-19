«Ни о чем не жалею»: Джасинда Ардерн уходит с поста премьер-министра Новой Зеландии

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила том, что уйдет из политки в следующем месяце.





В четверг г-жа Ардерн, подавляя слезы, сказала, что у нее нет сил идти на переизбрание.





«Я знаю, чего требует эта работа. И я знаю, что у меня больше нет достаточного запаса сил, чтобы делать это правильно», — сказала она.



Она добавила, что испытания последних лет «взяли свое».





«Я бы оказала медвежью услугу этой стране, зная, что у меня недостаточно сил, чтобы продолжать работать в течение следующих четырех лет».





Она рассказала, что сегодня утром сообщила эту новость кабинету министров, и что члены парламента были удивлены ее решением.





«Я знала, как только я это сделала, мое решение уже не изменится», — сказала она, добавив, что некоторые члены ее семьи убеждали ее остаться в должности.





Также она подчеркнула, что «ни о чем не жалеет», заявив, что добилась того, что намеревалась сделать на посту премьер-министра.





«Я также ухожу, зная, что сделала все возможное».



Она не стала делиться догадками о том, кто сменит ее на этом посту, когда ее спросили, готова ли страна к лидеру Маори.





Г-на Арден ответила, что решение о преемнике будет приниматься на собрании партии.





Когда ее спросили о том, чем она хочет более всего запомниться, она сказала, что хотела бы. чтобы люди помнили о ее огромной приверженности делу и ее честности.



