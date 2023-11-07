Миллионы австралийцев остались без мобильной связи или интернета из-за перебоев в работе Optus

Key Points Сбой в Optus произошел по всей стране, в результате чего миллионы ее клиентов остались без мобильной связи и Интернета.

Компания заявила, что их инженеры выясняют сетевую неисправность, затронувшую клиентов.

Сообщается, что из-за сбоя было также остановлено движение поездов в Мельбурне.

Услуги связи компании Optus нарушены по всей стране, что стало причиной потери мобильной связи и интернета для миллионов австралийских клиентов и предприятий.





Утром в среду на своем веб-сайте компания Optus сообщила, что ее инженеры изучают неисправность в сети, затронувшую клиентов.





Пользователи мобильных телефонов не могут совершать или принимать звонки, а услуги мобильного Интернета недоступны.



Optus «работает над выявлением причины»

Представитель Optus заявил, что компания работает над восстановлением услуг в приоритетном порядке.





«В настоящее время мы работаем над установлением причины и приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в заявлении, полученном AAP.





«В случае возникновения чрезвычайной ситуации клиенты все равно могут позвонить по номеру 000».





Федеральный министр связи Мишель Роуленд заявила, что она еще не получила обновлений от Optus, но, похоже, это «глубокая и значительная» сетевая проблема.



«В настоящее время я не могу предполагать, связано ли это с каким-то кибер-взломом», — сказала она в среду радиостанции 2GB Radio.





«Все, что я знаю, это то, что это влияет на австралийцев, что клиенты действительно хотят знать, что происходит».





«Я бы посоветовала Optus распространить эту информацию по любым возможным каналам и сделать это в качестве приоритета».



Отключение затронуло больницы и железнодорожное сообщение в Виктории

Движение поездов в Мельбурне также было нарушено рано утром в среду, как сообщается, из-за сбоя в работе Optus.





Все городские электрички были остановлены примерно с 4:30 утра из-за сбоя связи в железнодорожной сети.





Движение поездов метро начало возобновляться незадолго до 6 утра, но серьезные задержки продолжались во время утреннего часа пик, пока движение восстанавливалось.





«Будут значительные задержки в обслуживании до того, как поезда вернутся к нормальному расписанию», — говорится в заявлении транспортного департамента.





«Мы просим пассажиров проверять приложение PTV app или веб-сайт для получения официальной информации об изменениях или отмене поездов».



