Более 300 000 человек на листе ожидания плановой операции. Врачи предупреждают, что дальше будет только хуже

Австралийская медицинская ассоциация призывает правительство срочно предоставить дополнительное финансирование для решения проблемы огромного количества пациентов, ожидающих своей очереди на плановую операцию.

A surgeon in blue scrubs operates on a person

The number of people across Australia waiting for elective surgery is expected to reach more than 500,000 by 30 June if no action is taken by governments. Source: Getty / Pramote Polyamate

Key Points
  • По оценкам, очередь на плановые операции составляет 306 281 пациента по всей Австралии.
  • Медицинская ассоциация предупреждает, что это число вырастет до более чем полумиллиона, если федеральное и местные правительства не примут срочных мер.
  • Данные показывают, что в Виктории самый большой процент ожидающих, за ней следует Новый Южный Уэльс.
Проблему растущего быстрыми темпами числа людей, ожидающих плановые операции, необходимо срочно решать за счет дополнительного финансирования и проведения реформ, считают представители Австралийской медицинской ассоциации (АМА).

По словам президента AMA Стива Робсона, если правительства не предпримут никаких действий, количество людей, ожидающих плановой операции, к 30 июня превысит 500 000 человек.

В последнем отчете AMA говорится, что ситуация с плановыми операциями показывает, что система находится под огромным давлением и с трудом справляется с потребностью в хирургических операциях.

«Недавно премьеры штатов говорили о плохом состоянии системы здравоохранения и о необходимости срочных действий на заседании Национального кабинета — в этом отчете подчеркивается ключевая часть системы, которая испытывает трудности», — сказал профессор Робсон.

«Наш анализ показывает, что больницы не могут удовлетворить спрос или соблюсти рекомендованные сроки операций, и если не будет вмешательства, то ситуация будет только ухудшаться», — заявил он в четверг.
В отчете говорится, что, по оценкам, число ожидающих плановых операций по всей стране составляет 306 281 пациент, и эта цифра вырастет до более чем 500 000 к концу финансового года, если не будут приняты меры.

Профессор Робсон сказал, что Австралии необходим национальный план для решения проблемы с растущей и все более критической задержкой в плановых операциях с немедленным вложением необходимых средств.

«Этот план должен финансироваться как штатами и территориями, так и федеральным правительством и подкрепляться долгосрочными обязательствами по финансированию, которые обеспечат рост рабочей силы и увеличение возможностей для предоставления услуг в нашей системе государственных больниц», — сказал он.

Анализ AMA показывает, что на Викторию приходится самый большой процент ожидающих (134 950 пациентов, или 44 % невыполненных операций), за ней следует Новый Южный Уэльс (77 845 пациентов, или 25 % невыполненных операций).
На Квинсленд и Западную Австралию приходится около 10% от общего числа ожидающих.

В отчете говорится, что пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на количество плановых операций, выполненных в последние годы.

Профессор Робсон сказал, что большая часть очереди состоит из людей, которые не были ранее добавлены в список ожидания и, возможно, ждали приема у специалиста, но не дождались и оставили эту идею.
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Published 13 January 2023 at 1:33pm
Presented by SBS Russian
Source: AAP, SBS
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