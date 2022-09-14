Рекордное число австралийцев вынуждены работать на нескольких работах, чтобы покрывать ежедневные расходы

Highlights Около 900 000 человек в Австралии работали более чем на одной работе в июньском квартале

Секретарь ACTU Салли Макманус говорит, что многие люди вынуждены работать на нескольких работах, чтобы оплачивать свои счета

Австралийцы берут подработку в рекордных количествах: около 900 000 человек работали более чем в одном месте в июньском квартале.





Это означает, что 6,5% трудоспособного населения в прошлом квартале работали на нескольких работах.





«Это самый высокий показатель с момента начала ежеквартальных отчетов в 1994 году и это примерно на 0,5 процентных пункта выше допандемического уровня», — заявила глава отдела показателей рынка труда Австралийского бюро статистики Лорен Форд.



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Глава Австралийского совета профсоюзов Салли Макманус заявила, что у людей не было другого выбора, кроме как работать на нескольких работах, чтобы оплачивать свои счета.





Бюджеты домохозяйств пострадали от роста расходов на проживание, при этом общая инфляция достигла 6,1% в июньском квартале.





«Сейчас прибыль наших крупнейших предприятий продолжает расти, а производительность находится на самом высоком уровне за десятилетие», — сказала г-жа Макманус.



«Это просто показывает необходимость обновить наши законы, касающиеся трудовых отношений, чтобы заработная плата изменилась».





Ультраконкурентный рынок труда также отразился на статистике за квартал: количество занятых рабочих мест выросло на 2,2%, а вакантных — на 3,1%.





Количество отработанных часов также увеличилось на 2,9% за квартал после того, как рынок труда пострадал от COVID-19 и наводнения в мартовском квартале.



Экономист NAB Алан Остер сказал, что более высокие процентные ставки в конечном итоге начнут съедать располагаемый доход и заставят домохозяйства сокращать свои расходы.





«Хотя это вряд ли произойдет до конца 2022 года, 2023 год, вероятно, будет более умеренным для потребителей и, следовательно, для розничного сектора», — сказал г-н Остер.





Рост процентных ставок может осложнять жизнь обладателям ипотечных кредитов, но это также означает, что вкладчики наконец-то получают достойные процентные ставки.



Когда Резервный банк Австралии впервые начал повышать процентные ставки в мае, банки, как правило, быстро повышали процентные ставки держателям ипотечных кредитов, но неохотно делали то же самое для вкладчиков.





Тем не менее, директор по исследованиям RateCity Салли Тиндалл сказала, что некоторые банки сейчас активно конкурируют за вкладчиков.





Г-жа Тиндалл говорит, что в связи с ростом стоимости ипотечного финансирования из-за роста официальной процентной ставки депозиты вкладчиков становятся все более важной частью структуры финансирования.



«Вот почему поставщики ипотечного кредита с самой низкой процентной ставкой теперь в основном банки, а не небанковские кредиторы, к которым мы привыкли», — сказала она.





«Хорошая новость заключается в том, что вкладчики снова стали востребованными после нескольких лет, но им все равно нужно хорошо присматриваться, если они хотят получить лучшие предложения».





Лидеры рынка предлагают вкладчикам процентные ставки до 3,60%.



Но г-жа Тиндалл также отметила, что некоторые банки все еще выбирают, к каким сберегательным счетам применить более высокие процентные ставки, или вообще пока не повышали ставки.





Все четыре крупнейших банка подняли ставки на полные 0,50% для клиентов с плавающей ипотекой после сентябрьского решения по процентной ставке, но National Australia Bank и ANZ еще не объявили о повышении процентных ставок ни по одному из своих сберегательных счетов.



