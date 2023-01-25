Этот университет присоединился к списку работодателей, которые дают сотрудникам выбор работать 26 января

Джейми Беверидж ненавидит период в преддверии 26 января.





По ее словам, в это время увеличивается количество плохо осведомленных мнений и статей об истории Коренных народов.





"Это день подчеркивает разрыв между людьми с весомым и достоверным знанием истории чернокожих Австралии и теми необразованными, узколобыми людьми, которые отказываются или не имеют способности понять, что этот день представляет для нашего народа," говорит Беверидж.





Однако, растущее движение по всей стране бросает вызов настойчивым требованиям праздновать этот день.



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Telstra, Woodside Energy, Channel 10, Deloitte и другие крупные компании уже предлагают сотрудникам гибкие условия относительно работы 26 января.





Университет Воллонгонга, где работает Беверидж, присоединился к этому списку. Согласно профсоюзам, учебное заведение стало первым в стране, дающим постоянным сотрудникам выбор работать 26 января вместо праздничного выходного дня.



Сотрудники из числа Коренных народов приветствуют решение

По мнению бывшей сотрудницы Университета Воллонгонга и старейшины из коренного народа Wadi Wadi, Барбары Николсон, подход руководства был правильным.





"Я действительно впечатлена заботой и участием, проявленными вице-президентом Патрисией Николсон. Она была осторожна и не выдавала какой-то грандиозный план," говорит она.



Барбара Николсон говорит, что она не ожидала увидеть день, когда у людей будет выбор работать 26 января "Она предпринимает осторожные шаги, давая сотрудникам выбор. Так что те, кто хочет взять выходной на свое усмотрение, это их выбор."





"Это очень мудрое решение. Она не перешла границы. Большие вещи начинаются с малого."





Старший лектор Саммер Финлэй, по происхождению из коренного народа Yorta Yorta, будет работать 26 января.





"Я была так рада этому объявлению," сказала она. "Это то, о чем сотрудники из числа Коренных народов давно говорили, так что увидеть это в действии действительно здорово."





"26 января не день для празднования, так что брать выходной для меня не имеет смысла. Выйти на работу в этот день — это выражать свой личный протест."



Старший лектор в Университете Воллонгонга Саммер Финлэй решила выйти на работу 26 января.

'Ведутся смелые беседы'

Джейми Беверидж работает исполнительным директором по Коренной стратегии и директором в Woolyungah Indigenous Centre в Университете Воллонгонга.





Она идейный вдохновитель решения университета разрешить сотрудникам работать 26 января по выбору. Хотя она понимает, что у него могут быть противники, она говорит, что реакция была преимущественно положительной.





По ее словам, один из сотрудников рассказал ей, что выбор работать или брать выходной 26 января стал поводом для разговоров с его пожилыми родителями о значении этой даты для Коренных народов.





"Желаемый результат для меня - это если люди начнут обсуждать и искать правду," говорит Беверидж.



Jaymee Beveridge says the decision she helped create is opening conversations around truth-telling on an individual level. "Люди уже ведут сердечные и смелые беседы. Об этом свидетельствуют отзывы, которые я получаю."





"Как сообщество, мы прячемся от этого дня из-за того, что он выносит наружу. И этот выбор участвовать или отказаться приподнимает тот невидимый покров, которым на протяжении многих лет накрыты проблемы Аборигенных народов, и дает начало разговорам ради перемен, которые так нужны."





Барбара Николсон не ожидала, что увидит день, когда австралийцам будет дан выбор работать 26 января. 40 лет назад Коренные народы протестовали за базовые права, такие как жилье и медицина.



По ее словам, взвешенный подход университета — это правильный путь.





"Я думаю, это отличная стратегия ввести эту меру в том виде, в каком она была введена, потому что есть скептики, которые говорят, что нам стоит просто забыть. Почему у нас не может быть своего "Ничто не забыто"? Наше "Ничто не забыто" связано с 1788 годом и этой датой," говорит она.



