Резервный банк оставил процентную ставку на уровне 4,10 процента

Заемщики надеялись на снижение процентной ставки после 12 повышений подряд, начиная с мая прошлого года.

A white man in glasses and a suit

Reserve Bank of Australia Governor Philip Lowe. Source: AAP / Joel Carrett

Резервный банк Австралии оставил официальную процентную ставку без изменений.

Целевая процентная ставка останется на уровне 4,10%.

Заемщики надеялись на снижение процентной ставки после 12 повышений с мая прошлого года.

Эксперты давали неоднозначные прогнозы того, чего следует ожидать обладателям кретитов во вторник, так как опрос 27 экономистов, проведенный Bloomberg, показал противоречивые мнения накануне анонсирования ставки.

Падение месячного индекса потребительских цен с 6,8% до 5,6% в мае стало причиной прогнозов о паузе в изменении процентной ставки Резервным банком.

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Published 4 July 2023 2:56pm
Updated 4h ago 3:01pm
Source: SBS
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