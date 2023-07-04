Резервный банк оставил процентную ставку на уровне 4,10 процента

Резервный банк Австралии оставил официальную процентную ставку без изменений.





Целевая процентная ставка останется на уровне 4,10%.





Заемщики надеялись на снижение процентной ставки после 12 повышений с мая прошлого года.





Эксперты давали неоднозначные прогнозы того, чего следует ожидать обладателям кретитов во вторник, так как опрос 27 экономистов, проведенный Bloomberg, показал противоречивые мнения накануне анонсирования ставки.





Падение месячного индекса потребительских цен с 6,8% до 5,6% в мае стало причиной прогнозов о паузе в изменении процентной ставки Резервным банком.



