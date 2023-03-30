В России арестовали журналиста WSJ Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже

Key Points Арест произошел на фоне острой напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за войны в Украине

Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в шпионаже

Он освещает события в России, Украине и других странах бывшего СССР в качестве корреспондента московского бюро Wall Street Journal.

ФСБ России арестовало американского журналиста из Wall Street Journal по обвинению в шпионаже. Впервые со времен холодной войны американский корреспондент оказался за решеткой на основании подобных обвинений.





Эван Гершкович был задержан в уральском городе Екатеринбурге, когда, по официальной версии, пытался получить секретную информацию, сообщила в четверг Федеральная служба безопасности.





Арест произошел на фоне острой напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за войны в Украине.



Кто такой Эван Гершкович?

Г-н Гершкович — 31-летний американец, который в течение шести лет освещал события в России для различных изданий.





Он пишет о событиях в России, Украине и других странах бывшего СССР в качестве корреспондента московского бюро Wall Street Journal, где работает немногим более года.





В последнем материале г-на Гершковича из Москвы, опубликованном ранее на этой неделе, основное внимание уделялось замедлению темпов роста российской экономики на фоне санкций, введенных Западом, когда российские войска вошли в Украину в прошлом году.



Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich was escorted by officers to a bus in Moscow. Source: AP / Alexander Zemlianichenko Он стал первым американским журналистом, арестованным по обвинению в шпионаже в России с сентября 1986 года - тогда КГБ арестовал московского корреспондента US News and World Report Николая Данилова.





Г-н Данилов был освобожден без предъявления обвинений через 20 дней в обмен на сотрудника миссии Советского Союза в Организации Объединенных Наций, который был арестован ФБР.





ФСБ, которая является преемником советского КГБ, утверждает, что г-н Гершкович «действовал по приказу США по сбору информации о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которая составляет государственную тайну».



В чем обвиняют Эвана Гершковича?

ФСБ не сообщило, когда произошло задержание. Г-на Гершковича доставили в Москву, где суд на закрытом заседании постановил оставить его в предварительном заключении до 29 мая.





Журналист заявил суду, что невиновен, но ему может грозить до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в шпионаже.





Даниила Бермана, адвоката, представляющего журналиста, не пустили в зал суда и не разрешили ознакомиться с обвинениями, как он рассказал СМИ у здания суда.





Он предположил, что г-на Гершковича доставят в Лефортово, центральную московскую тюрьму XIX века, печально известную в советское время тем, что там содержались политические заключенные.



Российское правительство заявило, что предоставит консульству США доступ к Гершковичу «в надлежащее время».





ФСБ отметила, что у него есть аккредитация МИД России для работы в качестве журналиста, но пресс-секретарь министерства Мария Захарова заявила, что Гершкович использовал свои журналистские полномочия для прикрытия «деятельности, не имеющей ничего общего с журналистикой».





Арест г-на Гершковича последовал за декабрьским обменом, в ходе которого звезда WNBA Бриттни Грайнер была освобождена после 10 месяцев за решеткой в обмен на российского торговца оружием Виктора Бута.





Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что пока рано говорить о каком-либо возможном обмене заключенными с США, заявив, что такие сделки обычно заключаются только после осуждения заключенного.



Как США отреагировали на его арест?

Издание Wall Street Journal заявляет о глубокой обеспокоенности по поводу безопасности г-на Гершковича, отвергает все обвинения и требует немедленного освобождения «доверенного и преданного своему делу репортера».





Белый дом заявил, что нет оснований предполагать правильность обвинений.





«Эти обвинения в шпионаже смехотворны. Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо», — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



Государственный департамент США заявил, что «абсолютно солидарен» с г-ном Гершковичем.





Их рекомендации по поездкам включают совет гражданам США не ездить в Россию из-за опасности произвольного ареста, а проживающим там американцам рекомендуется немедленно покинуть страну.



