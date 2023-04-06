Мировые лидеры призывают Си Цзиньпина подтолкнуть Россию к прекращению войны

Key Points Западные лидеры призвали китайского лидера Си Цзиньпина помочь убедить Россию прекратить войну.

По словам дипломатического источника, Китай готов работать с Францией, чтобы активно продвигать переговоры.

В Бахмуте продолжаются бои, а в районах, подконтрольных России, по сообщениям, гибнут мирные жители.

Украинские и российские войска продолжают противостояние в Бахмуте, опустошенном восточном городе, который стал символом стойкости Киева, в то время как семь мирных жителей, как сообщается, погибли в результате украинских артиллерийских ударов в районах, контролируемых Россией.





Украинские солдаты в окопах недалеко от Бахмута говорят, что готовы к долгожданному контрнаступлению, как только погода улучшится.





И в других районах Украины новобранцы усиленно готовятся к новым боевым задачам.





В Пекине президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен призвали китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы убедить Россию прекратить войну, которая идет уже 14 месяцев, и сесть за стол переговоров.





«Китай выступает за мирные переговоры и ищет политическое решение», — ответил г-н Си, который пытается позиционировать Китай как потенциального посредника, но, по мнению Запада, поддерживает Россию.



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Г-н Си сказал, что готов поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, как сообщила г-жа фон дер Ляйен.





Французский дипломатический источник позже заявил, что Китай готов работать с Францией, чтобы активно продвигать переговоры.





Мирные переговоры между делегациями России и Украины сорвались в прошлом году.





Киев сейчас заявляет, что они возможны только в том случае, если вторжение будет остановлено, а войска выведены.





Позиция Москвы менее ясна, хотя Путин заявил, что мирный план Пекина из 12 пунктов , обнародованный в марте, может быть использован в качестве основы для прекращения войны.



Vladimir Putin has said Beijing's 12-point peace plan, unveiled in March, could be used as a basis to end the war in Ukraine. Source: AAP / Gavriil Grigorov В подконтрольном России Донецке в результате обстрела автостоянки погибли четыре мирных жителя, еще шесть человек получили ранения, сообщает российское агентство ТАСС.





Агентство РИА сообщило, что три человека погибли в результате взрывов на автобусной остановке в Лисичанске к северо-востоку от Донецка.





Информационное агентство Reuters не смогло провести независимую проверку этой информации.





Многомесячная битва за Бахмут, один из последних городских центров в восточной части Донецкой области, еще не захваченных Москвой, оказалась одной из самых кровопролитных за все время российского вторжения.





«(Бои) идут на улицах, попытки противника окружить город терпят неудачу. Наше командование полностью контролирует ситуацию», — заявил старший советник Зеленского Андрей Ермак.



Лидер российской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что бои продолжаются на западе города.





«Это должно быть сказано четко, что противник никуда не денется», — написал он в своем Telegram-канале.





Пригожин часто жаловался на нехватку боеприпасов для своих военных в Бахмуте.



