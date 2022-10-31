'Начало новой волны': Что известно о вариантах COVID XBB и BQ.1?

Highlights XBB и BQ.1 могут уклониться от иммунитета от перенесенной инфекции и вакцинации - главный санитарный врач штата Виктория

Новые варианты переносятся не тяжелее, чем другие подварианты Омикрон - ВОЗ

Вакцины все еще работают, но, возможно, дают меньшую защиту от новых подвариантов - ВОЗ

Большинство австралийских штатов и территорий сообщили о росте числа новых случаев заболевания COVID-19 на неделе, закончившейся 28 октября.





Тасмания сообщила о самом высоком увеличении - на 30 процентов.





За ней следуют Австралийская столичная территория (26,25%), Виктория (24,4%), Западная Австралия (18%), Новый Южный Уэльс (13%) и Южная Австралия (10%).



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Главный санитарный врач Виктории Бретт Саттон сказал, что XBB и BQ.1 составляют около 10 процентов от общего числа случаев в штате и могут обогнать доминирующий подвариант BA.5.





«Эти показатели (в сочетании с восьмипроцентным увеличением количества назначений противовирусных препаратов) показывают, что мы находимся в начале новой волны COVID-19», — сказал Саттон в пятницу.





По его словам, эти варианты стали причиной всплеска случаев заражения и госпитализации за границей из-за их способности избегать иммунитета от перенесенной инфекции (включая подвариант BA.5) и ослабления иммунитета от прошлой вакцинации.





NSW Health заявила, что также внимательно следит за появлением XBB и BQ.1 и другими международными и местными данными, чтобы оценить потенциал роста новых вариантов.



Что за подварианты XBB и BQ.1?





XBB - это рекомбинант сублиний BA.2.10.1 и BA.2.75, он был обнаружен в 35 странах.





BQ.1 - подвариант BA.5, он был обнаружен в 65 странах.





Тяжесть заболевания





Эпидемиолог Кэтрин Беннетт сказала, что эти подварианты протекают не тяжелее, чем другие подварианты Омикрона.





«Но проблема заключается в том, что они достаточно отличаются (от других подвариантов Omicron), чтобы демонстрировать некоторые свойства ускользания от иммунитета», — сказала профессор Беннетт SBS.





«Это означает, что недавно перенесенный другой вариант Omicron может не обеспечить такой же уровень защиты от повторного заражения».



Deakin University chair of epidemiology Professor Catherine Bennett. Source: Supplied / Supplied by Professor Catherine Bennett Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что XBB и BQ.1 не так сильно отличаются от других линий Omicron, чтобы считаться новыми вариантами, вызывающими озабоченность.



Текущие данные не говорят о существенных отличиях в плане тяжести течения болезни при XBB.

«Есть ранние данные, указывающие на более высокий риск повторного заражения, чем у других циркулирующих сублиний Омикрона. Случаи повторного заражения в основном фиксировались у тех, кто первоначально заразился вариантами, распространенными до Омикрона».





ВОЗ заявила, что BQ.1 демонстрирует значительное преимущество в росте числа случаев по сравнению с другими циркулирующими сублиниями Omicron в Европе и США и требует тщательного мониторинга.



Возможность более высокого риска повторного заражения требует дальнейшего изучения.

«Однако в настоящее время нет эпидемиологических данных, свидетельствующих об увеличении тяжести заболевания», — говорится в сообщении.





Эффективны ли вакцины против новых подвариантов?





ВОЗ заявила, что защита вакцин, в том числе бивалентных, может быть ниже для новых подвариантов. Тем не менее, значительных изменений в плане защиты от тяжелого течения заболевания не прогнозируется.





Профессор Беннетт сказала, что важно делать рекомендуемые бустеры, особенно людям старше 50 лет или с сопутствующими заболеваниями.





«Бустеры обеспечивают краткосрочную защиту от заражения», — сказала она.





Волны XBB и BQ.1 в мире





По пловам профессора Беннетт, эти варианты привели к всплеску новых случаев, но не такому, как предыдущие волны.





«В начале октября во Франции были самые высокие показатели BQ.1, и похоже, что их уровень госпитализации уже начинает снижаться, так что это обнадеживает», — сказала она.





«То же самое в Сингапуре с XBB».



Меры защиты и профилактики от новых подвариантов





Профессор Беннетт сказала, что шансы на рапространение новой волны уменьшаются, когда люди больше общаются на открытом воздухе.





Профессор Саттон напомнил жителям, что вакцинация, маски, вентиляция, тестирование, пребывание дома во время болезни и лечение COVID-19 очень эффективны для снижения уровня передачи и заболеваемости.





«Если вы не сделаете тест, вы не сможете получить доступ к важным пероральным препаратам, включая противовирусные препараты», — сказал он.



