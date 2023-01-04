«Все еще отхожу от шока»: журналист в прямом эфире побежал в укрытие от российской ракеты

KEY POINTS Репортер Поль Гаснье бросился в укрытие, когда за его спиной взорвалась ракета.

Г-н Гаснье и его команда находились на задании в городе Краматорск на востоке Украины.

Видео транслировалось на канале TF1 2 января.

Видео, на котором французский журналист чудом спасается от российской ракеты, готовясь к выходу в прямой эфир из Украины, привлекло внимание пользователей социальных сетей.





За несколько мгновений до выхода в прямой эфир популярной французской новостной программы Quotidien репортер Поль Гаснье бросился в укрытие, когда за его спиной взорвалась ракета.



Г-н Гаснье и его команда находились на редакционном задании в украинском городе Краматорск и были «единственными, кто находился на улице».





Отвечая на вопрос ведущего шоу Quotidien Яна Барта об этом ужасном моменте, Гаснье рассказал, что съемочная группа работала уже около часа до взрыва, делая съемки недалеко от их отеля.





"На нас обрушилась входная часть отеля; окна были разбиты. Все смешалось... Мы очень испугались", — сказал он.



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Видео было показано каналом TF1 2 января в качестве специального материала, в котором французский журналист в прямом эфире рассказал о моменте удара и поделился подробностями о последствиях ракетной атаки. В студии также присутствовал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.





«Пыль в глазах и во рту», — рассказывал журналист.





«У нас до сих пор трясутся руки от шока, но мы выбрались без проблем».





В результате ночной атаки один человек ранен, 34 частных дома и восемь многоквартирных домов повреждены, сообщили в Краматорском городском совете.



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