Женщина из Сиднея названа первой австралийской жертвой в конфликте между Израилем и ХАМАСом

Федеральное правительство выразило соболезнования семье уроженки Сиднея, которая погибла в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС, в то время как власти изучают возможности организации эвакуационных рейсов.
66-летняя женщина Галит Карбоне была убита в кибуце Беэри, в нескольких километрах от сектора Газа, сообщает News Corp, в ходе того, как группировка боевиков ХАМАС в субботу совершила смертоносные наземные и воздушные атаки на южной границе Израиля.
«Это душераздирающая новость», - заявила министр внутренних дел Клэр О'Нил в интервью Seven's Sunrise в среду утром.
«То, что там произошло, является бессмысленным актом насилия... и правительство Австралии осуждает его самым решительным образом».
Министр иностранных дел Пенни Вонг возглавляет усилия правительства по оказанию помощи примерно 10 000 австралийских жителей или путешественников в Израиле, которые хотят уехать.
«Это один из самых важных приоритетов для нас после того, что произошло в предыдущие дни», - сказала О'Нил.
На вопрос, рассматриваются ли варианты спасательных полетов, О'Нил ответила: «В данный момент мы рассматриваем все варианты и сделаем все необходимое… Именно этим сейчас занимается министр Вонг».
________________________________________________________________________________
The significant escalation is the latest in a long-standing conflict between Hamas and Israel. Hamas is a Palestinian military and political group, gaining power in the Gaza Strip since winning legislative elections there in 2006. Hamas’s stated aim is to establish a Palestinian state, while refusing to recognise Israel’s right to exist. Hamas, in its entirety, is designated as a terrorist organisation by countries including Australia, Canada, the UK and the US. Some countries list only its military wing as a terrorist group. The UN though did not condemn Hamas in its entirety as a terrorist organisation, due to insufficient support from member states to do so during a 2018 vote.