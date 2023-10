Женщина из Сиднея названа первой австралийской жертвой в конфликте между Израилем и ХАМАСом

Федеральное правительство выразило соболезнования семье уроженки Сиднея, которая погибла в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС, в то время как власти изучают возможности организации эвакуационных рейсов.





66-летняя женщина Галит Карбоне была убита в кибуце Беэри, в нескольких километрах от сектора Газа, сообщает News Corp, в ходе того, как группировка боевиков ХАМАС в субботу совершила смертоносные наземные и воздушные атаки на южной границе Израиля.





«Это душераздирающая новость», - заявила министр внутренних дел Клэр О'Нил в интервью Seven's Sunrise в среду утром.





«То, что там произошло, является бессмысленным актом насилия... и правительство Австралии осуждает его самым решительным образом».





Министр иностранных дел Пенни Вонг возглавляет усилия правительства по оказанию помощи примерно 10 000 австралийских жителей или путешественников в Израиле, которые хотят уехать.



«Это один из самых важных приоритетов для нас после того, что произошло в предыдущие дни», - сказала О'Нил.





На вопрос, рассматриваются ли варианты спасательных полетов, О'Нил ответила: «В данный момент мы рассматриваем все варианты и сделаем все необходимое… Именно этим сейчас занимается министр Вонг».



