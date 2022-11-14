'Начало окончания войны': Владимир Зеленский в освобожденном Херсоне

KEY POINTS Президент Украины Владимир Зеленский посетил южный город Херсон после вывода российских войск на прошлой неделе.

Город находится на грани гуманитарной катастрофы, для многих жителей приближается зима без электричества и воды.

Зеленский пообещал надавить и вернуть оставшиеся оккупированные территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прошел по улицам освобожденного города Херсона, приветствуя уход России как «начало окончания войны».





Он отметил высокую цену, которую украинские войска платят в своей упорной борьбе с захватчиком.





Взятие Херсона стало одним из самых крупных успехов Украины в почти девятимесячной войне, и нанесло еще один удар по Кремлю. Оно могло бы стать опорой для дальнейшего продвижения на оккупированную территорию.





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Президент США Джо Байден назвал это «значительной победой» Украины. «Я не могу ничего сделать, кроме как приветствовать мужество, решимость и боеспособность украинского народа, украинских военных», — сказал он в кулуарах саммита G20 в Индонезии.



Крупные участки восточной и южной Украины по-прежнему находится под контролем России, а сам город Херсон остается в пределах досягаемости снарядов и ракет Москвы . Ожесточенные бои продолжались в других частях страны в понедельник.





В Херсоне Зеленский вручил медали солдатам и позировал с ними для селфи.





«Это начало окончания войны, — сказал он. — Мы шаг за шагом выходим на все временно оккупированные территории».





Но он также мрачно отметил, что боевые действия «забрали лучших героев нашей страны».





Город празднует окончание российской оккупации . Но с приближением зимы его жители остались без тепла, воды и электричества, не хватает еды и лекарств.



President Zelenskyy acknowledged the battle "took the best heroes of our country." Source: Getty / Ukrainian government photograph Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Гаагу предупредил, что «мы не должны ошибаться, недооценивая Россию».





«Российские вооруженные силы сохраняют значительный потенциал, а также большое количество войск, и Россия продемонстрировала свою готовность нести значительные потери», — сказал он.





Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать визит Зеленского, заявив лишь, что «вы знаете, что это территория Российской Федерации». Ранее в этом году Россия аннексировала Херсонскую область и еще три области.





Жители говорят, что российские войска разграбили город, когда уходили на прошлой неделе. Они также разрушили ключевую инфраструктуру, прежде чем отступить за Днепр на восточный берег.



Один украинский чиновник назвал ситуацию в Херсоне «гуманитарной катастрофой».





Г-н Байден сказал, что он ожидает, что события несколько замедлятся в военном отношении «из-за зимних месяцев и невозможности так же легко передвигаться по стране».





За последние два месяца украинские военные заявили, что отвоевали десятки городов и сел к северу от Херсона, который является ключевыми воротами на юг Крымского полуострова — региона, аннексированного Россией в 2014 году.



