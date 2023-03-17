Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Что теперь?

Key Points Этот шаг вызвал гневную реакцию в Кремле.

Путин — лишь третий действующий президент, на арест которого МУС выдал ордер.

Маловероятно, что г-н Путин в ближайшее время предстанет перед судом.

Международный уголовный суд (МУС) в пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией детей из Украины. Это решение вызвало гневную реакцию Кремля.





Путин является лишь третьим действующим президентом, на арест которого МУС выдал ордер, после Омара аль-Башира в Судане и Муаммара Каддафи в Ливии.



Его военные были обвинены в многочисленных злоупотреблениях во время вторжения России в соседнюю Украину, в том числе обвинения были выдвинуты со стороны уполномоченного ООН следственного органа, который на этой неделе описал случаи, когда солдаты заставляли детей наблюдать, как насилуют их близких.





Москва неоднократно отвергала обвинения в адрес своих военных в зверствах во время вторжения, которое российские власти называют специальной военной операцией.





МУС выдал ордер по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в Российскую Федерацию.





Россия не скрывает программу, в рамках которой были вывезены из Украины тысячи украинских детей, а представляет ее как гуманитарную акцию по защите сирот и детей, брошенных в зоне конфликта.



Что произойдет дальше?

Хотя маловероятно, что г-н Путин в ближайшее время предстанет перед судом, ордер означает, что он может быть арестован и отправлен в Гаагу, если отправится в любую из стран-членов МУС.





"Это делает Путина изгоем. Если он отправится в поездку, он рискует быть арестованным. Это никогда не изменится. Россия не может получить освобождение от санкций без соблюдения ордеров", - сказал Стивен Рэпп, посол США по расследованию военных преступлений при бывшем президенте Бараке Обама.



Этот юридический шаг вызвал бурную реакцию в Москве.





"Янки, руки прочь от Путина!" — написал в Telegram спикер парламента Вячеслав Володин, близкий соратник президента, заявив, что этот шаг является свидетельством западной «истерии».





«Любые выпады в адрес президента Российской Федерации мы расцениваем как агрессию против нашей страны», — сказал он.



Зеленский приветствует решение МУС и обвиняет Путина в депортации детей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МУС историческим и снова обвинил Путина в депортации тысяч украинских детей.





«Это историческое решение, которое приведет к исторической ответственности», — сказал он в своем вечернем видеообращении.





Он заявил, что реальное число депортированных детей может быть «гораздо больше», чем 16 000, и сказал, что их депортация представляет собой политику «государственного зла, которая начинается именно с высшего должностного лица этого государства».





Он добавил: «Было бы невозможно провести такую преступную операцию без согласия человека, стоящего у руля террористического государства».





Жители российской столицы выразили недоверие этой новости.





«Путин! Никто его не арестует. Скорее, он арестует всех», — в интервью Reuters сказал человек, представившийся Даниилом, 20 лет.





«Мы его защитим — народ России», — сказал еще один собеседник, Максим.



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Женщина, назвавшаяся Ксенией, сказала, что было бы «жалко», если бы Путина арестовали, но она не думает, что это возможно.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не является стороной Римского статута Международного уголовного суда.





Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает сами вопросы, поднятые МУС, «возмутительными и неприемлемыми», и что любые решения суда являются «недействительными» в отношении России.





Суд также выдал ордер в отношении Уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по тем же обвинениям.





Прокурор МУС Карим Хан начал расследование возможных военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида в Украине год назад.



