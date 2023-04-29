Этот мужчина стал отцом более 500 детей. Ему было отдано распоряжение перестать сдавать сперму

Key Points 41-летний Джонатан Мейер стал отцом от 500 до 600 детей по всему миру.

Запрет стал результатом гражданского иска, начатого группой, представляющей интересы детей-доноров

Г-н Мейер может быть оштрафован на 167 167 долларов за каждое нарушение.

Голландский суд обязал мужчину, который, по заключению судей, стал отцом от 500 до 600 детей по всему миру, прекратить сдавать сперму.





Согласно постановлению суда, 41-летнему голландцу, которого газета de Telegraaf идентифицировала как Джонатана Мейера, запретили сдавать сперму в клиниках.





Он может быть оштрафован на 100 000 евро (167 167 австралийских долларов) за каждое нарушение.



Суд также обязал г-на Мейера написать в зарубежные клиники с просьбой уничтожить всю его сперму, которая у них есть в наличии, за исключением доз, зарезервированных для родителей, которые уже родили от него детей.





Решение было принято после возбуждения гражданского дела фондом, представляющим интересы детей-доноров и голландских родителей, которые использовали г-на Мейера в качестве донора.





Они утверждают, что продолжающиеся случаи донорства спермы г-на Мейера нарушают право на частную жизнь его детей-доноров, чья способность формировать романтические отношения затруднена из-за опасений случайного инцеста и инбридинга.



О многочисленных случаях донорства г-на Мейера впервые стало известно в 2017 году, и ему запретили сдавать сперму в голландских клиниках по лечению бесплодия, где он уже стал отцом более 100 детей.





Однако он продолжал сдавать сперму за границей, в том числе в датский банк спермы Cryos, который работает на международном уровне.



