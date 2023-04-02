Известный российский военный блогер, поддерживавший войну в Украине, погиб в результате взрыва в Петербурге

Key Points Российский военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что взрывное устройство было спрятано в подарке.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения, в результате которого пострадали еще 25 человек.

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб известный российский военный блогер и еще 25 человек получили ранения, сообщило МВД.





«В результате инцидента погиб один человек. Это военный корреспондент Владлен Татарский», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.





Позже подтвердили «неопознанное взрывное устройство, взорвавшееся в кафе в центре Санкт-Петербурга», и возбудили уголовное дело.



В Минздраве сообщили, что в результате взрыва пострадали 25 человек, 24 из них госпитализированы.





Сообщается, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.





Взрыв произошел в «Street Food Bar No. 1», расположенном на берегу Невы недалеко от исторического центра города. В МВД сообщили, что полиция была вызвана на место происшествия в 18:13.



Офицеры оцепили улицу возле здания, на место прибыли около 20 полицейских машин, а также шесть машин скорой помощи и пожарные машины, по сообщению журналиста AFP, прибывшего на место происшествия.





Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что взрыв «вызвал самодельное взрывное устройство, спрятанное внутри статуи, подаренной Татарскому».





Агентство РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщило, что "девушка" якобы передала посылку с "фигуркой" внутри, предназначенную для блогера.





«Она отдала ее ему… и вдруг раздался взрыв», — рассказала AFP Алиса Смотрова, женщина, находившаяся в кафе.





"Там была кровь и осколки стекла..."





Другой источник сообщил РИА Новости, что г-н Татарский «знал» подозреваемого в доставке посылки и что они встречались на других «мероприятиях», не уточнив подробностей.



Mr Tatarsky, had more than 500,000 followers on Telegram and made his name by publishing videos analysing the military situation on the ground and offering advice for Russia's troops. Source: Getty / Anadolu Agency

Терроризм?

40-летний Владлен Татарский - известный Z-блогер, в его телеграм-канале - более полумиллиона подписчиков. Татарский - это псевдоним, его настоящее имя - Максим Фомин. Он родился в городе Макеевка Донецкой области







По данным ТАСС, он сделал себе имя в начале операции, публикуя видео с анализом военной ситуации на местах и давая советы мобилизованным войскам.





Группа под названием Cyber Front Z, называющая себя в социальных сетях «российскими информационными войсками», заявила, что арендовала кафе на вечер.



Местное издание «Фонтанка» сообщило, что на мероприятии присутствовало не менее 100 человек.





«Произошел теракт. Мы приняли определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно», — сообщили в группе в Telegram.





«Соболезнования всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего друга Владлена Татарского», — говорится в сообщении.



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