«Визы за три дня» для учителей и медсестер, которые хотят приехать в Австралию

Заявления на получение квалифицированной визы для учителей и медицинских работников теперь рассматриваются всего за три дня после изменений в приоритете выдачи квалифицированных виз.





Министерство внутренних дел прекратило использование Списка квалифицированных профессий для приоритетной миграции (PMSOL) для ранжирования заявлений на получение квалифицированной визы, так как он был сочтен устаревшим и больше не отражающим острую нехватку рабочей силы, наблюдаемую в Австралии.





Список, представленный в сентябре 2020 года, ранее выделял 44 специальности из более широкого списка профессий квалифицированной миграции (SMOL), заявления на визы по которым необходимо ускорить в условиях восстановления экономики страны после пандемии COVID-19. Его использование было прекращено с 28 октября этого года.





В список входили такие профессии, как инженеры, повара, бухгалтеры, психиатры, программисты и фармацевты. В него также были включены работники здравоохранения, такие как медсестры и врачи, но не учителя.



Visa applications for nurses are now only taking three days to process. Source: Getty / The Good Brigade Министерство внутренних дел сообщило, что новое министерское распоряжение № 100 ( Ministerial Direction No. 100) , предписывающее сотрудникам министерства выполнять определенные действия, теперь предписывает отдавать приоритет визам в секторах здравоохранения и образования.





«В настоящее время эти заявления рассматриваются в течение трех дней», — сообщил SBS News представитель департамента.



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Новый порядок распространяется на все заявления на номинацию по квалифицированным визам и выдачу виз, решение по которым еще не принято, а также на новые поданные заявки, включая временные, спонсируемые работодателем и региональные визы. Полный список приведен ниже.





Новые правила отменяют приоритет глобальных программ талантов и бизнес-инноваций и инвестиций.





Среди профессий, которым в настоящее время уделяется приоритетное внимание, находятся школьные учителя, работники системы здравоохранения и социального обеспечения, руководители центров по уходу за детьми, ученые-медики, консультанты, психологи, социальные работники и медицинские техники.



Новый порядок очередности заявлений на квалифицированную визу

Согласно новому министерскому распоряжению, заявления на получение квалифицированной визы теперь рассматриваются в следующем порядке приоритета:





1. Специальности в сферах здравоохранения или преподавания;





2. Для виз, спонсируемых работодателем, заявители, выдвинутые одобренным спонсором с аккредитованным статусом;





3. Заявления для работы в определенной региональной области;





4. Для постоянных и временных подклассов виз, заявления на получение визы, которые учитываются в программе миграции, за исключением визы подкласса 188 (бизнес-инновации и инвестиции (Provisional visa));





5. Все остальные визовые заявления.





Для всех вышеперечисленных категорий приоритет будет отдан владельцам соответствующих паспортов, поскольку не все потоки виз открыты для всех национальностей.





В рамках каждой категории приоритет отдается заявителям, находящимся за пределами Австралии, при подаче заявлений на предварительную и постоянную квалифицированную визу.



Anthony Albanese's government has made changes to Australia's skilled migration program since winning the election in May. Source: AAP / Lucas Coch Новые критерии применяются к следующим квалифицированным визам:



Подкласс 124 (Distinguished Talent)



Подкласс 186 (Employer Nomination Scheme)



Подкласс 187 (Regional Sponsored Migration Scheme)



Подкласс 188 (Business Innovation and Investment) (Provisional)



Подкласс 189 (Skilled - Independent)



Подкласс 190 (Skilled - Nominated)



Подкласс191 (Permanent Residence (Skilled Regional))



Подкласс 457 (Temporary Work (Skilled))



Подкласс 482 (Temporary Skill Shortage)



Подкласс489 (Skilled - Regional (Provisional))



Подкласс 491 (Skilled Work Regional (Provisional))



Подкласс 494 (Employer Sponsored Regional (Provisional))



Подкласс 858 (Global Talent)



Подкласс 887 (Skilled - Regional)



Подкласс 888 (Business Innovation and Investment (Permanent).

Визовые заявления теперь обрабатываются быстрее

Представитель Министерства внутренних дел сказал, что предыдущая система PMSOL была «трудоемкой и сложной для оценки», и привела к накопившемуся большому количеству заявок, когда во время пандемии действовали ограничения на поездки в Австралию.





«Отмена PMSOL позволит быстрее обрабатывать больше заявлений, особенно на критически важную визу Temporary Skill Shortage, которая предназначена для быстрого реагирования на потребности рынка труда», — сказал представитель.



Бывший секретарь Департамента иммиграции Абул Ризви согласился, что изменения ускорят обработку документов, «потому что теперь они нацелены на гораздо более широкий круг профессий».





«Нет смысла составлять список приоритетов, если вы нацелены на практически каждую профессию», — сказал он.





Г-н Ризви также считает важным акцент на учителях и медицинских работниках, заявив, что, по его мнению, правительству будет трудно получить достаточное количество заявлений в любом случае.





«Вероятно, они будут выдавать визы учителям и медсестрам практически сразу после подачи теми заявления».



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Вероятны и дальнейшие изменения, так как федеральное правительство обещает дополнительно оценить эффективность списков профессий квалифицированных мигрантов. Последнее обновление текущего списка профессий квалифицированной миграции было сделано 11 марта 2019 года.





Правительство также объявило о всестороннем обзоре сферы миграции в Австралию, и ожидается, что три эксперта представят промежуточный отчет к концу февраля, а окончательную стратегию - к концу марта/апрелю.





Бывший высокопоставленный государственный служащий Мартин Паркинсон, который является одним из экспертов, проводящих обзор, ранее признал, что оптимизация процесса оценки виз может пойти на пользу .



Martin Parkinson is co-conducting a review of Australia's migration system. Институт Граттана рекомендует разрешить любому работодателю на постоянной основе спонсировать мигрантов на сумму более 85 000 долларов в год , при этом все мигранты, зарабатывающие более 70 000 долларов, имели бы право на временное спонсорство.





Временные квалифицированные миграционные визы в настоящее время доступны только для работников определенных профессий при условии, что они зарабатывают не менее 53 900 долларов в год.





По данным сайта поиска работы Seek, учителя зарабатывают в среднем от 85 000 до 100 000 долларов в год, а медсестры - от 70 000 до 90 000 долларов.



Сокращение сроков рассмотрения заявок на получение визы

С 1 июня Министерство внутренних дел завершило рассмотрение заявлений на более 43 000 временных и 47 000 постоянных квалифицированных виз.





В ноябре министр иммиграции Эндрю Джайлз заявил на Конференции по миграции, организованной Комитетом экономического развития Австралии (CEDA), что количество заявок на визу в Австралию, которое в какой-то момент составляло почти миллион, сократилось до 755 000.



Г-н Джайлз сказал, что к концу года правительство намеревается сократить это число до около 600 000 заявок, что составляет почти половину числа заявлений, которые были в системе, когда лейбористы вступили в должность в мае.





Как понимает SBS, около 442 дополнительных сотрудников сейчас работают над оформлением временных и миграционных виз по сравнению со штатом сотрудников на начало мая.





Выдача временных квалифицированных виз в 2022-2023 годах увеличилась на 120% по сравнению с тем же периодом прошлого года.





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