Владимир Путин сказал матерям погибших в Украине солдат: «Мы разделяем вашу боль»

Highlights В ходе конфликта были убиты или ранены десятки тысяч российских и украинских солдат.

Россия усилила бомбардировки электросетей Украины и другой важной гражданской инфраструктуры.

Президент Владимир Путин побеседовал с тщательно отобранной группой матерей российских солдат, отправленных воевать в Украину, при этом женщины похвалили его лидерские качества, а он сказал им, что их сыновья погибли не напрасно.





Десятки тысяч российских и украинских солдат были убиты или ранены в результате конфликта, спровоцированного вторжением России в Украину, по подсчетам США.





Сотни тысяч россиян были отправлены воевать в Украину, в том числе некоторые из более чем 300 000 человек, призванных в ходе объявленной в сентябре мобилизации.



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Протесты против войны и мобилизации подавлялись силовиками.





Ракетные атаки по недавно отвоеванному Херсону в последние два дня заметно усилились с тех пор, как две недели назад Россия покинула город после восьмимесячной оккупации.





В то же время Россия усилила бомбардировки энергосистемы Украины и другой важной гражданской инфраструктуры.





Украинский губернатор Херсона Ярослав Янушевич заявил в пятницу, что накануне в результате российских обстрелов погибли 10 мирных жителей и 54 получили ранения, а два микрорайона Херсона подверглись «массированному артиллерийскому обстрелу».





По словам Янушевича, российские обстрелы районов Херсонской области, недавно отбитых украинскими войсками, вынудили власти вывезти пациентов больниц в другие районы.



Некоторых детей вывезли в южный город Николаев, а часть пациентов с психическими расстройствами отправили в черноморский порт Одесса, который также находится под контролем Украины, написал Янушевич в Telegram.





На видео, размещенном в пятницу, Путин встречается с 17 женщинами в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой, чтобы отметить День матери, который празднуется в России в воскресенье. Сидя за столом с чаем, пирожными и ягодами, он более двух часов слушал их истории.





Г-н Путин сказал, что понимает их тревогу и озабоченность, а также боль тех, кто потерял сыновей.





"Хочу, чтобы вы знали, что и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль", - заявил он.



"Прекрасно понимаю, что для вас, также как и для других женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, конечно, отношение к этому событию такое... Не то, чтобы праздничное... А, скорее всего, связанное с чувством тревоги и заботы в мыслях о том, что с вашими мальчиками. Потому что для мамы, в каком бы возрасте не был ее сын, - всегда мальчик. А для тех из вас, кто потерял своего сына, то, конечно, это связано и с мыслями об этой трагедии", - сказал Путин в начале встречи.





Путин похвалил сыновей женщин за то, что они защищают «Новороссию» — многозначительный термин из царской империи, который современные российские националисты используют для описания территорий юга и востока Украины, на которые сейчас претендует Россия.





Президент сказал, что иногда звонил солдатам на фронт и что их слова сделали их героями в его глазах.





Матери с разных регионов России и из разных этнических групп, в свою очередь, выразили благодарность за его лидерство и пожелали ему всего наилучшего, прежде чем рассказать о сыновьях, которые сражались или погибли с доблестью на службе.





Большинство из них также изложили жалобы, но они касались мелких проблем, таких как нехватка хорошей одежды для солдат, потребность в большем количестве дронов на фронте или невнимание со стороны некоторых чиновников.



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Другие родственники солдат, погибших на войне, заявили, что Кремль проигнорировал их просьбы о встрече и что встреча, организованная Путиным, тщательно инсценирована.





«Матери будут задавать «нужные» вопросы, которые были оговорены заранее», — сообщила глава Совета матерей и жен Ольга Цуканова в Telegram.





«Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Или спрячетесь опять? В Минобороны у нас мужчины, в военной прокуратуре мужчины, в администрации президента сплошные мужики, президент мужчина. И матери на другой стороне. Ну что, мужики, будете выходить на диалог или будете прятаться?», - сказала г-жа Цуканова.





В последний раз Россия публично обнародовала свои потери 21 сентября, заявив, что 5937 солдат были убиты.





Это число намного ниже большинства международных оценок.



