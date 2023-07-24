Мы попросили проверить факты в листовках референдума "Голос в парламенте". И вот что выяснилось

Key Points Листовки «Да» и «Нет» были выпущены в преддверии референдума «Голос».

Документы не проверялись фактчекерами и были изданы точно в том виде, в каком представлены в избирательную комиссию.

Специалисты по проверке фактов из RMIT проанализировали материалы.

Официальные листовки «Да» и «Нет» перед референдумом «Голос в парламент» теперь доступны в Интернете и скоро поступят в почтовые ящики австралийцев.





Но Австралийская избирательная комиссия (AEC) может публиковать брошюры только в том виде, в каком они были поданы, и, что крайне важно, без проверки фактов и утверждений в них.





Проблема с оценкой многих претензий к «Голосу» заключается в том, что парламент будет прорабатывать большинство деталей после успешного референдума.





Это означает, что некоторые утверждения могут показаться явно преувеличенными, но в то же время на данный момент они не могут быть исключены с полной уверенностью.





Поэтому мы связались со специалистами лаборатории проверки фактов FactLab CrossCheck RMIT, которые отслеживают дезинформацию в Интернете. И вот что они нам сообщили.



Листовка с аргументами За

Утверждение: Голосуйте за идею, которая исходит непосредственно от самих Аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива: конституционное признание через « Голос » .





RMIT FactLab: «Голос» был предложен в Заявлении Улуру от всего сердца, одобренном большинством из более чем 250 делегатов из числа Аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива в Улуру. В период с 2016 по 2017 год более 1200 представителей Аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива, приняв участие в 13 региональных диалогах Коренных народов по всей стране, отвергли простое признание в Конституции ... Вместо этого они предложили три ключевых элемента структурной реформы: Голос, Договор, Правда.





Утверждение: [Структура] « Голос » будет давать рекомендации по ключевым вопросам, с которыми сталкиваются Аборигенные народы и жители островов Торресова пролива, от улучшения здоровья младенцев до улучшения услуг в отдаленных районах.





RMIT FactLab: Согласно Принципам дизайна «Голоса», «Голос будет представительством в парламенте и правительстве исполнительной власти по вопросам, касающимся Аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива».



Prime Minister Anthony Albanese speaks to the media after the passing of the Voice to Parliament bill. Source: AAP / Lukas Coch Утверждение: Долгое время правительства с благими намерениями тратили миллиарды, пытаясь решить эти проблемы. Но они не добились устойчивого улучшения, потому что не слушали людей на местах.





RMIT FactLab: Конкретные инициативы и проекты должны быть названы для возможности анализа того, почему они «не добились устойчивого улучшения», если это действительно так.





Утверждение: Включение « Голоса » в Конституцию придает ему стабильность и независимость сейчас и в будущем. Это означает, что « Голос » может давать честные рекомендации, не занимаясь краткосрочной политикой.





RMIT FactLab: Эксперт по конституционному праву Университета Нового Южного Уэльса, доцент юстиции Пол Килдеа, объяснил: «Конституционные изменения обеспечивают «Голосу» безопасность и определенность. После создания «Голос» может быть упразднен только в том случае, если австралийцы согласятся с этим на другом референдуме. Напротив, просто законодательный голос будет гораздо более уязвимым. Следующее правительство может избавиться от него, просто приняв закон. Для этого ему нужно будет только заручиться поддержкой большинства членов Палаты представителей и Сената».





Утверждение: Эксперты по правовым вопросам говорят, что « Голос » конституционно и юридически обоснован, укрепит нашу систему правления, не имеет права вето - окончательное утверждение имеют парламент и правительство».





RMIT FactLab: Анализ «Голоса» и исполнительной власти, проведенный Элисой Арсиони и Эндрю Эдгаром с юридического факультета Сиднейского университета, объясняет, что положения о консультациях предназначены для того, чтобы избежать судебных разбирательств и вместо этого поощрять парламентскую подотчетность. Принципы проектирования, известные как «Принципы голоса Аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива», согласованные рабочей группой по референдуму Коренных народов, четко гласят: «Голос не будет иметь права вето».



Листовка с аргументами Против

Утверждение: Этот «Голос» конкретно охватывает все области исполнительного правительства. Это означает, что ни один вопрос не находится вне его досягаемости ... В конечном итоге его полномочия будет определять Высокий суд, а не парламент. Это несет риски юридических проблем, задержек и неэффективного правительства.





RMIT FactLab: Члены Конституционной экспертной группы, а также Австралийского юридического совета и другие ученые, занимающиеся конституционным правом, пришли к одному и тому же выводу: «Голос в том виде, в каком он предлагается в настоящее время, не может предъявлять обязательные требования к правительству и не имеет права налагать вето на законодательство». Утверждения в социальных сетях о том, что «Голос» может использовать Высокий суд для принуждения к какому-то политическому решению, изменению содержания законов или изменению решения правительства, например, о захвате земель или принудительных выплатах репараций, не имеют юридической основы.



Opposition spokesperson for Indigenous Australians Jacinta Nampijinpa Price insists the Voice would divide Australia by race. Source: AAP / Michael Errey Утверждение: Это прыжок в неизвестность. Этот «Голос» не подвергался проверке на практике. Нигде в мире нет подобного конституционного органа.





RMIT FactLab: В других странах существуют различные подходы Коренных народов к консультациям с парламентом. Для каждого из них существуют свои различия, но они соответствуют международным стандартам статьи 18 Декларации Организации Объединенных Наций о правах Коренных народов. Декларация, одобренная Австралией в 2009 году, включает четыре ключевых принципа, относящихся к «Голосу»: самоопределение, участие в принятии решений, уважение и защита культуры, равенство и недискриминация.





Утверждение: В настоящее время на всех уровнях правительства действуют сотни представительных органов Аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива. В этом году правительство выделило 4,3 миллиарда долларов Национальному агентству Коренных австралийцев (NIAA), в котором работает 1400 сотрудников.





RMIT FactLab: NIAA имеет функцию, отличающуюся от «Голоса», и между ними есть существенные различия. В отличие от «Голоса», NIAA не является независимым от правительства и может только давать советы исполнительной власти. В отличие от NIAA, «Голос» будет полностью состоять из Коренных народов. В отличие от NIAA, существование «Голоса» будет «гарантировано», поскольку оно будет закреплено в конституции.



Утверждение: Централизованный «Голос» рискует упустить из виду потребности региональных и отдаленных сообществ. «Национальный голос не может говорить от имени страны».





RMIT FactLab: Рабочая группа по референдуму Первых наций четко указала в Принципах «Голоса», что он сосредоточен на сообществах и ожидает, что члены «Голоса» будут связаны с ними. В принципах проектирования отмечается, что «Голос» будет выбран Аборигенными жителями и жителями островов Торресова пролива на основе пожеланий местных сообществ и будет иметь конкретных удаленных представителей. Ожидается, что члены «Голоса» будут общаться со своими сообществами и отражать их пожелания.



