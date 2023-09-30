Когда мы переходим на летнее время и почему не всей Австралией?

На улице становится все теплее, расцветает все больше цветов, значит, в Австралии весна вступила в свои права.
Это также означает, что большей части жителей страны вскоре придется перевести часы на час вперед для перехода на летнее время.
Рассказываем, как и когда изменится время (если изменится) для жителей разных регионов Австралии.
Когда в Австралии вступит в силу летнее время в 2023 году и когда этот период закончится?
Летнее время начинается в 2 часа ночи в первое воскресенье октября каждого года.
Это означает, что в этом году часы переводят на час вперед в 2 часа ночи в это воскресенье, 1 октября.
Летнее время заканчивается в 2 часа ночи по стандартному времени в первое воскресенье апреля, когда часы переводятся на час назад.
Окончание периода летнего времени приходится на воскресенье, 7 апреля следующего года.
В каких штатах и территориях Австралии переходят на летнее время?
На летнее время переходят в:
- Новом Южном Уэльсе
- Виктории
- Южной Австралии
- Тасмании
- Австралийской столичной территории
- Острове Норфолк
На летнее время не переходят:
- Квинсленд
- Северная территория
- Западная Австралия
- Остров Рождества
- Кокосовые острова (Килинг)
Это означает, что в период летнего времени Квинсленд будет отставать на один час от остальной части восточного побережья Австралии, Северная территория - на полтора часа, а Западная Австралия будет отставать на три часа.
Daylight saving lasts for six months. Source: Getty / Tim E White
Почему не вся Австралия соблюдает летнее время?
Летнее время фактически предназначено для того, чтобы дать нам дополнительный час дневного света в теплые месяцы, но отдельные штаты и территории сами решают, хотят ли они переводить часы.
В 1916 году Тасмания стала первой австралийской юрисдикцией, которая ввела летнее время в целях экономии энергии во время Первой мировой войны.
Остальная часть страны последовала их примеру год спустя, прежде чем это было отменено в 1918 году.
Летнее время было временно вновь введено по всей Австралии во время Второй мировой войны, между 1942 и 1944 годами.
Переход на летне время снова был введен на Тасмании в 1967 году, а в 1971 году примеру Тасмании последовали Виктория, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Австралийская столичная территория и Квинсленд, но в солнечном штате его соблюдали только до 1972 года.
В последующие годы и Квинсленд, и Западная Австралия опробовали летнее время и провели референдумы по этому вопросу, но жители штатов проголосовали против его введения на постоянной основе.
Лорд-мэр Брисбена Адриан Шриннер в прошлом году призвал провести еще один референдум о переходе на летнее время, но это предложение было отклонено тогдашним министром здравоохранения Иветт Д'Ат, которая заявила, что это не является предметом внимания правительства.