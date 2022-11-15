Чем коллапс REDcycle может быть полезен для окружающей среды?

Key points Сторонники устойчивого развития говорят, что приостановка операций REDcycle должна заставить задуматься о том, чтобы меньше использовать мягкий пластик.

Только небольшая часть мягкого пластика, используемого в Австралии, перерабатывалась по этой схеме.

Основатель Plastic Free July говорит, что необходимо регулировать производство пластика.

Приостановка программы REDcycle может оказать положительное влияние на окружающую среду, считает женщина, стоящая за международным движением, призывающим людей отказаться от пластика на месяц.





На прошлой неделе было объявлено, что крупнейшая в стране программа по переработке мягкого пластика временно остановлена .





REDcycle заявила, что людям больше не стоит помещать мягкий пластик в контейнеры в супермаркетах Coles или Woolworths.





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Перерабатывающие предприятия, с которыми работает программа, временно прекратили переработку мягкого пластика, в то время как организация столкнулась с огромным увеличением объема получаемого пластика.





Сторонники устойчивого развития говорят, что это должно стать поводом для более серьезных действий по борьбе с пластиковыми отходами в Австралии.



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Говорят, что REDcycle организовала для супермаркетов "бесплатный вход"

Инструктор по отходам Линдси Майлз сказала SBS News, что REDcycle организовала своего рода «бесплатный вход» для супермаркетов, которые выступали в качестве пунктов сбора пластика для переработки.



Sustainability advocates say consumers need to be given better options when it comes to packaging. Source: Getty / Jacobs Stock Photography Ltd «Они использовали это, чтобы сказать: «Смотрите, мы что-то делаем», — сказала она.





На деле REDcycle возложила ответственность на потребителей и перерабатывала лишь небольшую часть пластиковых отходов страны.





REDcycle заявила, что переработала 5,4 миллиона единиц мягкого пластика с начала работы в 2011 году. По правительственным данным, австралийцы используют около 70 миллиардов единиц мягкого пластика в год.





«Вместо того чтобы следить на своей упаковкой и своими системами и пытаться сократить использование пластика или изменить свою работу, они перекладывают бремя на нас и делают это нашей проблемой», — сказала г-жа Майлз.



The Waste Hierarchy shows the different waste management options sorted by which is best for the planet. Сокращение отходов за счет отказа от использования определенных вещей, а также за счет повторного использования предметов стоит выше переработки в так называемой "иерархии отходов".





Г-жа Майлз сказала, что людям должно быть проще отказаться от мягкого пластика.





«Не у всех есть доступ к магазинам, где можно купить на развес, системам повторного использования и другим вариантам отказа от пластика — это нужно изменить», — сказала она.





«Как общество мы покупаем одноразовый пластик не потому, что мы его любим, мы покупаем его, потому что в него все упаковано», — написала она в своем блоге.



Призыв к регулированию производства пластика

Основатель Plastic Free July Ребекка Принс-Руис говорит, что компаниям дешевле производить новый пластик, чем перерабатывать старый, а для борьбы с этим не хватает регулирования.



Founder of Plastic Free July and executive director of the Plastic Free Foundation, Rebecca Prince-Ruiz. Source: Supplied / Tashi Hall «Производители пластика, а также владельцы торговых марок могут использовать первичный [вновь произведенный] пластик, потому что это дешевле и проще, чем использование переработанного пластика», — сказала она.





«Нам необходимо принять законодательство, которое потребует, чтобы владельцы брендов использовали переработанный материал, а промышленность несла ответственность за упаковку в течение всего срока службы товара, как мы это делаем в случае со схемой переработки упаковки (container deposit scheme, CDS)».



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Г-жа Принс-Руис сказала, что приостановка схемы REDcycle дала супермаркетам возможность оказать давление на бренды.





«Переход на схемы повторного использования и наполнения (reuse and refill) и предложение товаров, упакованных в бумагу и другие легко перерабатываемые материалы, будет иметь большое значение для сокращения пластиковых отходов», — сказала она.





«Продажа чистящих средств в виде концентратов, в которые в домашних условиях добавляется вода, — еще один хороший способ уменьшить общее количество упаковки», — сказала она.



Какое будущее у мягкого пластика?

REDcycle говорит, что намерена перезапустить программу. Г-жа Принс-Руис считает это достойной, но не достаточной схемой.





«REDcycle — отличная схема, но она должна поддерживаться бизнесом и не должна быть добровольной», — сказала она.





Woolworths и Coles заявили, что работают с отраслевыми партнерами, чтобы поддержать будущее переработки мягкого пластика.





Национальные цели Австралии в области упаковки, поддерживаемые правительством и промышленностью, направлены на то, чтобы к 2025 году 70% пластиковой упаковки было перерабатывалось или компостировалось.



