Ку-ку, кукабара!

#10 Ку-ку, кукабара! Новый год

Ку-ку, кукабара!

Santa Claus Riding a Motorised Esky Cooler on the Beach

Санта Клаус отдыхает после рождественского катания на эски с мотором по пляжу. Credit: davidf/Getty Images

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Published 7 December 2022 at 4:30pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages

Сможет ли эму догнать автобус? Едят ли медведи бабочек? Что такое диджериду и что приготовить из крапивы? "Ку-ку, кукабара!" - это подкаст для детей о том, как отличается жизнь в России и Австралии. Тема последней серии сезона - Новый год.

Published 7 December 2022 at 4:30pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
  • Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
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Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / Irina Burmistrova
В этой серии мы обсуждаем с Лерой из Москвы, как жарко Санте в Австралии, в какие игры мы любим играть на Новый год, и поем новогодние песни.

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#9 Ку-ку, кукабара! История о Радужном Змее

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Aboriginal Australian Family spends time together in a natural environment

#7 Ку-ку, кукабара! Музыкальные инструменты

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#6 Ку-ку, кукабара! Еда