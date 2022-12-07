10 Ку-ку, кукабара! Новый год

Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / Irina Burmistrova

В этой серии мы обсуждаем с Лерой из Москвы, как жарко Санте в Австралии, в какие игры мы любим играть на Новый год, и поем новогодние песни.