#10 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Таиланд

Pouyehali

Source: Getty Images/Georgiy Datsenko/EyeEm

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"Поуехали" - это подкаст SBS Russian, в котором мы рассказываем о волнах русской эмиграции. В первом сезоне говорим о современной волне - людях, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года.

В предыдущих эпизодах мы побывали в 
Грузии
Испании
Турции
Израиле
Шри-Ланке
Австралии
Бали
Армении
 и
ОАЭ
. В заключительной серии этого сезона мы отправляемся в Таиланд вместе с гостями подкаста "Поуехали":

  • Екатерина из Москвы до начала войны работала стюардессой в “Аэрофлоте”. Сейчас она не работает и живет вместе с партнером в городе Пхукет на западном побережье Таиланда. Пара приехала туда в апреле.

  • Владимир Орлов - интернет-маркетолог из Москвы, работающий в управляющей компании. 2 апреля он приехал на остров Пхукет из Бишкека, куда уехал после начала войны.

Все выпуски подкаста "Поуехали" слушайте 
здесь
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