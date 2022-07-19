10 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Таиланд

В предыдущих эпизодах мы побывали в , , , , , , , и . В заключительной серии этого сезона мы отправляемся в Таиланд вместе с гостями подкаста "Поуехали":
- Екатерина из Москвы до начала войны работала стюардессой в “Аэрофлоте”. Сейчас она не работает и живет вместе с партнером в городе Пхукет на западном побережье Таиланда. Пара приехала туда в апреле.
- Владимир Орлов - интернет-маркетолог из Москвы, работающий в управляющей компании. 2 апреля он приехал на остров Пхукет из Бишкека, куда уехал после начала войны.
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