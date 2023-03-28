10-летняя композитор из Аделаиды Мирослава Барышникова

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Miroslava Baryshnikova, a ten-year-old composer who wrote the music for the upcoming Teatroff Drama's production of "Illusions" by Ivan Vyrypaev. Photo credit: Andrei Ciobanu

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Мирослава Барышникова, юный композитор из Аделаиды, рассказала о том, как пришла к музыке, как часто занимается на инструменте и приходится ли маме заставлять ее играть. Мама Мирославы, Надежда, поделилась советами как вырастить ребенка, который любит классическую музыку, и что связывает их семью с известным артистом балета и хореографом Михаилом Барышниковым.

В этом интервью звучит музыкальный отрывок из произведения Мирославы Барышниковой. Эта музыка была написана Мирославой специально для спектакля Ивана Вырыпаева "Иллюзии" в постановке
Teatroff Drama
. Также в интервью звучат отрывки из композиции "Riverfall". Мирослава Барышникова является автором и исполнителем этой музыки.

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