10-летняя композитор из Аделаиды Мирослава Барышникова

В этом интервью звучит музыкальный отрывок из произведения Мирославы Барышниковой. Эта музыка была написана Мирославой специально для спектакля Ивана Вырыпаева "Иллюзии" в постановке

. Также в интервью звучат отрывки из композиции "Riverfall". Мирослава Барышникова является автором и исполнителем этой музыки.