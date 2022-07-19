#1 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Грузия

Pouyehali

Source: Getty Images/Georgiy Datsenko/EyeEm

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"Поуехали" - это новый подкаст SBS Russian, в котором мы будем рассказывать вам о волнах русской эмиграции. В первом сезоне говорим о современной волне - людях, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года.

Открывает подкаст эпизод о Грузии, куда, по оценкам экспертов, уезжает около 15% от всех покидающих Россию граждан.

Гости этого подкаста:

  • учитель английского языка Володя Бояркин, он 10 лет жил в Москве, а во время пандемии вернулся на родину и два года провел в маленьком башкирском городке Бирске. После начала войны Володя вместе со своим партнером переехал в Тбилиси;
  • web-разработчик Ника Червова, жила в Санкт-Петербурге, в начале марта вместе с мужем на машине отправилась во Владикавказ и оттуда через границу в Грузию, сейчас живет недалеко от Батуми;
  • продюсер методического контента в образовательной компании Нино Шония - она отправилась из Москвы в Тбилиси в начале войны, и, в отличие от многих, на новом месте у нее было и жилье, и друзья.
Новые выпуски подкаста будут выходить по вторникам, в следующем эпизоде поговорим об Испании.

 

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