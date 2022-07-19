1 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Грузия

Открывает подкаст эпизод о Грузии, куда, по оценкам экспертов, уезжает около 15% от всех покидающих Россию граждан.





Гости этого подкаста:





учитель английского языка Володя Бояркин , он 10 лет жил в Москве, а во время пандемии вернулся на родину и два года провел в маленьком башкирском городке Бирске. После начала войны Володя вместе со своим партнером переехал в Тбилиси;

web-разработчик Ника Червова , жила в Санкт-Петербурге, в начале марта вместе с мужем на машине отправилась во Владикавказ и оттуда через границу в Грузию, сейчас живет недалеко от Батуми;

продюсер методического контента в образовательной компании Нино Шония - она отправилась из Москвы в Тбилиси в начале войны, и, в отличие от многих, на новом месте у нее было и жилье, и друзья.

Новые выпуски подкаста будут выходить по вторникам, в следующем эпизоде поговорим об Испании.









