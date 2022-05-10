2 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Испания

был про Грузию, а во второй серии мы отправляемся в Испанию вместе с двумя замечательными парами:
- арт-директор и дизайнер Галина Воробьева вылетела в Барселону из Москвы 25 февраля, забронировав один из последних билетов на этот день. К тому моменту у нее была открыта туристическая виза;
- в Барселоне Галину ждал молодой человек - проджект-менеджер из Москвы Иван, он переехал в Испанию в октябре прошлого года по польской рабочей визе вместе с друзьями;
- еще одна пара - это Светлана Евсеева и Игорь Олиферовский. Светлана - сотрудница торгово-экономического отдела посольства Испании в Москве, Игорь - свободный фотограф. Сейчас они живут в маленьком городке в провинции Кастельон недалеко от Валенсии. Там они 5 лет назад купили квартиру в ипотеку, чтобы переехать к морю на пенсии, но выплачивать ипотеку из России после начала войны стало невозможно.
Новые выпуски подкаста выходят по вторникам, в следующем эпизоде поговорим о Турции.