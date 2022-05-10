2 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Испания

был про Грузию, а во второй серии мы отправляемся в Испанию вместе с двумя замечательными парами:

арт-директор и дизайнер Галина Воробьева вылетела в Барселону из Москвы 25 февраля, забронировав один из последних билетов на этот день. К тому моменту у нее была открыта туристическая виза;





в Барселоне Галину ждал молодой человек - проджект-менеджер из Москвы Иван , он переехал в Испанию в октябре прошлого года по польской рабочей визе вместе с друзьями;



