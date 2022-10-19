Ку-ку, кукабара!

#3 Ку-ку, кукабара! Ночное небо

Ку-ку, кукабара!

The milky way arches over the Hazards while the aurora australis glows beyond, Freycinet National Park, Tasmania, Australia

Source: Moment RF / Nick Fitzhardinge/Getty Images

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Published 19 October 2022 at 3:54pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS

Сможет ли эму догнать автобус? Едят ли медведи бабочек? Что такое диджериду и что приготовить из крапивы? "Ку-ку, кукабара!" - это подкаст для детей о том, как отличается жизнь в России и Австралии. Тема этого эпизода - ночное небо.

Published 19 October 2022 at 3:54pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Highlights
  • Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
  • Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
  • Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
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Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / Irina Burmistrova
В этой серии мы обсуждаем с Ильей из Сиднея, как видны звезды и Луна в разных полушариях и где смотреть северное и южное сияние.

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Latest podcast episodes

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#2 Ку-ку, кукабара! Животные

Excited Cockatoo

#1 Ку-ку, кукабара! Птицы

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Представляем "Ку-ку, кукабара!"