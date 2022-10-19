3 Ку-ку, кукабара! Ночное небо

Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / Irina Burmistrova

В этой серии мы обсуждаем с Ильей из Сиднея, как видны звезды и Луна в разных полушариях и где смотреть северное и южное сияние.