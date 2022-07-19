#3 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Турция

Pouyehali

Source: Getty Images/Georgiy Datsenko/EyeEm

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"Поуехали" - это новый подкаст SBS Russian, в котором мы рассказываем о волнах русской эмиграции. В первом сезоне говорим о современной волне - людях, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года.

Первый эпизод
 был про Грузию,
второй
- про Испанию, а в третьем мы отправляемся в Турцию с прекрасными героями:

  • арт-менеджер, специалистка по коммуникациям, авторка текстов для театров и не только Зоя приехала в Стамбул из регионального города-миллионника и рассматривает Турцию как место временного пребывания на пути в Великобританию;

  • Андрей и Роман приехали в Стамбул из Москвы 4 марта. Андрей Далакишвили - предметно-промышленный дизайнер, предприниматель и куратор образовательных проектов. Роман Гауз - графический дизайнер;

  • учителя английского языка из Томска Маша и Рамиль. Маша поняла, что хочет уехать, как только узнала о начале вторжения.

Новые выпуски подкаста выходят по вторникам, в следующем эпизоде поговорим об Израиле.

 

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