3 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Турция

был про Грузию, - про Испанию, а в третьем мы отправляемся в Турцию с прекрасными героями:
- арт-менеджер, специалистка по коммуникациям, авторка текстов для театров и не только Зоя приехала в Стамбул из регионального города-миллионника и рассматривает Турцию как место временного пребывания на пути в Великобританию;
- Андрей и Роман приехали в Стамбул из Москвы 4 марта. Андрей Далакишвили - предметно-промышленный дизайнер, предприниматель и куратор образовательных проектов. Роман Гауз - графический дизайнер;
- учителя английского языка из Томска Маша и Рамиль. Маша поняла, что хочет уехать, как только узнала о начале вторжения.
Новые выпуски подкаста выходят по вторникам, в следующем эпизоде поговорим об Израиле.