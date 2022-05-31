4 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Израиль

Первый эпизод был про Грузию, второй - про Испанию, третий - про Турцию, а в четвертом мы отправляемся в Израиль с прекрасными героями:





кинорежиссёр, сценарист, продюсер, учредитель фонда поддержки и сохранения культуры «Улисс» Рома Либеров ;

автор YouTube-канала о культуре “Культ Гут” Женя Гут ;

дочка известного в Советском Союзе КВНщика, выпускница ВГИКа и журфака МГУ, режиссерка монтажа Ксения ;

комьюнити-менеджер в международной системе коворкингов Дима Дунаевский .

Новые выпуски подкаста выходят по вторникам, в следующем эпизоде поговорим о Шри-Ланке.





Все выпуски подкаста "Поуехали" слушайте здесь .









