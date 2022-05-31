#4 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Израиль

Pouyehali

Source: Getty Images/Georgiy Datsenko/EyeEm

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"Поуехали" - это новый подкаст SBS Russian, в котором мы рассказываем о волнах русской эмиграции. В первом сезоне говорим о современной волне - людях, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года.

Первый эпизод
 был про Грузию, 
второй
 - про Испанию,
третий
- про Турцию, а в четвертом мы отправляемся в Израиль с прекрасными героями:

  • кинорежиссёр, сценарист, продюсер, учредитель фонда поддержки и сохранения культуры «Улисс» Рома Либеров;
  • автор YouTube-канала о культуре “Культ Гут” Женя Гут;
  • дочка известного в Советском Союзе КВНщика, выпускница ВГИКа и журфака МГУ, режиссерка монтажа Ксения;
  • комьюнити-менеджер в международной системе коворкингов Дима Дунаевский
Новые выпуски подкаста выходят по вторникам, в следующем эпизоде поговорим о Шри-Ланке.

Все выпуски подкаста "Поуехали" слушайте
здесь
.

 

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Latest podcast episodes

Pouyehali

#10 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Таиланд

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#9 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Эмираты

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#8 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Армения

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#7 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Бали