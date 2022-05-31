4 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Израиль

был про Грузию, - про Испанию, - про Турцию, а в четвертом мы отправляемся в Израиль с прекрасными героями:
- кинорежиссёр, сценарист, продюсер, учредитель фонда поддержки и сохранения культуры «Улисс» Рома Либеров;
- автор YouTube-канала о культуре “Культ Гут” Женя Гут;
- дочка известного в Советском Союзе КВНщика, выпускница ВГИКа и журфака МГУ, режиссерка монтажа Ксения;
- комьюнити-менеджер в международной системе коворкингов Дима Дунаевский.
Новые выпуски подкаста выходят по вторникам, в следующем эпизоде поговорим о Шри-Ланке.
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