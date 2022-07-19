#5 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Шри-Ланка

Pouyehali

Source: Getty Images/Georgiy Datsenko/EyeEm

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"Поуехали" - это новый подкаст SBS Russian, в котором мы рассказываем о волнах русской эмиграции. В первом сезоне говорим о современной волне - людях, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года.

В предыдущих эпизодах мы уже побывали в
Грузии
,
Испании
,
Турции
и
Израиле
. А в этот раз отправляемся в солнечную Шри-Ланку вместе с нашими прекрасными героями:

  • стилистом, фэшн-редактором, художником по костюмам и арт-директором Марией Колосовой. Мария родом из Калуги, последние 16 лет жила в Москве, а после начала войны поселилась в небольшом городке Ахангама на юге Шри-Ланки; 

  • фотографом и SMM-менеджером из Санкт-Петербурга Машей, которая решила остаться после зимовки в Мириссе - это маленький городок на юге Шри-Ланки с населением около 5 тысяч жителей. 

Тем, кто отправился на остров или решил не возвращаться оттуда после  вторжения российской армии в Украину, выпало пожить в Шри-Ланке в очень непростое для нее время - время ожесточенных уличных протестов, борьбы за смену власти, дефолта, тяжелейшего дефицита нефти и бензина.

Если вы не следите за ситуацией в Шри-Ланке, то, возможно, не знаете, что протесты в этом островном государстве с клановой властью уже привели к отставке четырежды премьер-министра и дважды президента страны. И такое бывает. Об этом вы тоже узнаете из подкаста.

Все выпуски подкаста "Поуехали" слушайте
здесь
.

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#10 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Таиланд

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#9 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Эмираты

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#8 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Армения

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#7 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Бали