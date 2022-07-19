5 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Шри-Ланка

В предыдущих эпизодах мы уже побывали в Грузии , Испании , Турции и Израиле . А в этот раз отправляемся в солнечную Шри-Ланку вместе с нашими прекрасными героями:





стилистом, фэшн-редактором, художником по костюмам и арт-директором Марией Колосовой. Мария родом из Калуги, последние 16 лет жила в Москве, а после начала войны поселилась в небольшом городке Ахангама на юге Шри-Ланки;





фотографом и SMM-менеджером из Санкт-Петербурга Машей, которая решила остаться после зимовки в Мириссе - это маленький городок на юге Шри-Ланки с населением около 5 тысяч жителей.





Тем, кто отправился на остров или решил не возвращаться оттуда после вторжения российской армии в Украину, выпало пожить в Шри-Ланке в очень непростое для нее время - время ожесточенных уличных протестов, борьбы за смену власти, дефолта, тяжелейшего дефицита нефти и бензина.





Если вы не следите за ситуацией в Шри-Ланке, то, возможно, не знаете, что протесты в этом островном государстве с клановой властью уже привели к отставке четырежды премьер-министра и дважды президента страны. И такое бывает. Об этом вы тоже узнаете из подкаста.



