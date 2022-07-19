6 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Австралия

. А в этот раз узнаем истории героев, которые приехали в Австралию.

26 марта менеджер по логистике Дарья Корол е ва приехала в в Мельбурн из Москвы вместе со своей 14-летней дочерью. Полтора месяца они жили у друзей, а потом переехали в Аделаиду - по условиям визы они должны прожить там некоторое время.





Финансовый консультант Иван приехал в Сидней из Москвы. Его путь в Австралию лежал через Турцию. Там они с женой ждали одобрения визы для супруги Ивана.



