#6 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Австралия

Pouyehali

Source: Getty Images/Georgiy Datsenko/EyeEm

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"Поуехали" - это новый подкаст SBS Russian, в котором мы рассказываем о волнах русской эмиграции. В первом сезоне говорим о современной волне - людях, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 года.

В предыдущих эпизодах мы уже побывали в 
Грузии
Испании
Турции
Израиле
 и
Шри-Ланке
. А в этот раз узнаем истории героев, которые приехали в Австралию.

  • 26 марта менеджер по логистике Дарья Королева приехала в в Мельбурн из Москвы вместе со своей 14-летней дочерью. Полтора месяца они жили у друзей, а потом переехали в Аделаиду - по условиям визы они должны прожить там некоторое время.

  • Финансовый консультант Иван приехал в Сидней из Москвы. Его путь в Австралию лежал через Турцию. Там они с женой ждали одобрения визы для супруги Ивана.

  • Историк
    Анна Харзеева
    из Москвы, автор книги The Soviet Diet Cookbook, приняла решение об отъезде после того, как появились слухи о введении военного положения. Выбор страны был очевиден, поскольку муж Анны из Австралии, и здесь у него семья, а у самой Анны есть вид на жительство в Австралии. Сейчас они живут в Сиднее.



Все выпуски подкаста "Поуехали" слушайте 
здесь
.

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