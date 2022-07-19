6 Поуехали. Подкаст об эмиграции и эвакуации. Австралия

В предыдущих эпизодах мы уже побывали в , , , и . А в этот раз узнаем истории героев, которые приехали в Австралию.
- 26 марта менеджер по логистике Дарья Королева приехала в в Мельбурн из Москвы вместе со своей 14-летней дочерью. Полтора месяца они жили у друзей, а потом переехали в Аделаиду - по условиям визы они должны прожить там некоторое время.
- Финансовый консультант Иван приехал в Сидней из Москвы. Его путь в Австралию лежал через Турцию. Там они с женой ждали одобрения визы для супруги Ивана.
- Историк из Москвы, автор книги The Soviet Diet Cookbook, приняла решение об отъезде после того, как появились слухи о введении военного положения. Выбор страны был очевиден, поскольку муж Анны из Австралии, и здесь у него семья, а у самой Анны есть вид на жительство в Австралии. Сейчас они живут в Сиднее.
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