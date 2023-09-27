"Дать зрителю красивую картинку в сложные времена": Чешский королевский балет на гастролях в Австралии

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В Австралии в настоящее время гастролирует Чешский королевский балет Credit: RO﻿YAL CZECH BALLET

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В Австралии в настоящее время гастролирует Чешский королевский балет. Мы расспросили художественного руководителя Андрея Шараева о том, как он решился на создание частной балетной компании классического репертуара, в чем секрет ее выживания, и о спектакле "Спящая Красавица", который, по словам Андрея, проходит в Австралии с большим успехом.

Больше информации о Чешском королевском балете и графике их гастролей можно найти
здесь.

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