"Лучик света и надежды нужен сейчас больше, чем когда-либо", считает художница Аврора Полина Кэй

Aurora Paulina Kay

Aurora Paulina Kay with Ross Harvey Source: Submitted by Aurora Paulina Kay

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С 21 октября по 1 ноября в Сиднее, в Art Space, проходит выставка русскоязычной художницы Авроры Полины Кэй под названием "Навстречу свету".

Aurora Paulina Kay
Aurora Paulina Kay Source: Julia G. Photography
В интервью с Полиной мы поговорили о том, сложно ли организовать выставку и получилось ли было собрать людей, учитывая ограничения по коронавирусоу, а также узнали о ее творческом пути.
"Morning Glow", oil on linen
"Morning Glow", oil on linen Source: Supplied
" Daylight Dreams " Watercolour on Heavyweight watercolour paper
" Daylight Dreams " Watercolour on Heavyweight watercolour paper Source: Supplied
An exhibition of paintings and drawings by Aurora Paulina Kay
An exhibition of paintings and drawings by Aurora Paulina Kay Source: Supplied
Подробнее о выставке Авроры Полины Кэй, которая проходит сейчас в 
Art Space
 (The Concourse Chatswood) по адресу: 409 Victoria Avenue Chatswood, можно узнать на
сайте


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