"Лучик света и надежды нужен сейчас больше, чем когда-либо", считает художница Аврора Полина Кэй

В интервью с Полиной мы поговорили о том, сложно ли организовать выставку и получилось ли было собрать людей, учитывая ограничения по коронавирусоу, а также узнали о ее творческом пути.
Aurora Paulina Kay Source: Julia G. Photography
"Morning Glow", oil on linen Source: Supplied
" Daylight Dreams " Watercolour on Heavyweight watercolour paper Source: Supplied
Подробнее о выставке Авроры Полины Кэй, которая проходит сейчас в (The Concourse Chatswood) по адресу: 409 Victoria Avenue Chatswood, можно узнать на .
An exhibition of paintings and drawings by Aurora Paulina Kay Source: Supplied