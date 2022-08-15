Население Австралии будет меньше и более зависимым: 2021 Отчет связи поколений

((ТРАНСКРИПТ))





“ Дамы и господа, сегодня мы выпускаем пятый отчет о связи поколений - Intergenerational Report, документ, который выходит каждые пять лет и прогнозирует 40 лет вперед. Нет гарантии того, что именно это произойдет, но скорее понимание того, что может случиться”.





Перед федеральным казначеем Джошем Фрайденбергом стояла незавидная задача - подготовить в 2021 году Intergenerational Report - отчет о связи поколений.





Отчет показывает, что из-за пандемии Австралия движется к серьезному постпандемическому кризису.





Это связано с тем, что миграция в Австралию резко сократилась во время пандемии, а упавшие показатели рождаемости не могут поспевать за скоростью старения населения.





“ Отчет 2015 года прогнозировал, что к 2054–2055 годам население Австралии достигнет почти 40 миллионов человек. Согласно прогнозам нового отчета, в 2060-2061 годах население будет около 38,8 миллиона человек. Это первый случай пересмотра прогноза численности населения в сторону понижения”.





Казначей говорит, что в условиях падения уровня рождаемости мигранты останутся крупнейшим источником роста населения Австралии.





В отчете подчеркивается, что с учетом стареющего населения расходы на здравоохранение, уход за престарелыми и инвалидами также значительно возрастут.





Еще один фактор, влияющий не только на Австралию, но и на весь мир, - это изменение климата.





“ Изменение климата также повлияет на экономику и бюджет. Физические и переходные последствия изменения климата, влияние усилий по смягчению последствий и преимущества ранних адаптационных мер со временем повлияют на экономику и бюджет”.





Габриэла Д'Суза - старший экономист Комитета экономического развития Австралии.





По ее словам, пандемия сильно повлияла на экономические перспективы.





“ Мы знаем, что Австралия в 2060-2061 годах, через 40 лет с сегодняшнего дня, будет меньше и населена меньше. Будет сокращаться рабочая сила и коэффициент возрастной зависимости, отчасти из-за сокращения миграции за последние три года”.





Некоторые из тех, кто сейчас живет в учреждениях по уходу за престарелыми, волнуются о будущих поколениях, которые могут столкнуться с более высокими налогами и меньшими сбережениями при выходе на пенсию.





Говорит жительница дома для пожилых Мерл Митчелл.





“ Я беспокоюсь, если от людей с низким доходом потребуют платить, но нам не нужно идти по этому пути. У нас запланировано снижение налогов для лиц с высокими доходами. Нам не нужно идти по этому пути. Мы действительно должны удостовериться, что людям могут предоставить те услуги, которые им требуются, что в бюджете есть достаточно средств на это, которые можно использовать”.





Казначей говорит, что повышение налогов не сработает, и что глубоко укоренившуюся проблему производительности необходимо решать с помощью других мер.





Лидер оппозиции Энтони Альбанезе говорит, что до пандемии правительство мало что сделало для стимулирования экономики.





“ У этого правительства нет планов по продуктивности. До пандемии производительность снижалась. И этот отчет просто отражает проигрышную позицию этого правительства перед пандемией. Пандемия обострила некоторые слабые места в экономике, которые существовали задолго до этого”.





Отчет о поколениях дает понять, что многие планы и надежды австралийцев могут поменяться.











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