Остров в Sydney Harbour возвращают традиционным владельцам

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Goat Island, хорошо знакомый жителям Сиднея и многим приезжим, - это один из 13 островов Национального парка Sydney Harbour, он имеет особое значение для Коренных австралийцев, которые называют его Me-Mel.





Теперь Me-Mel возвращается к своим традиционным владельцам.

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Премьер Нового Южного Уэльса Доминик Перротте говорит, что передачи ждали уже давно.





«Это слишком долго откладывалось в долгий ящик. Я имею в виду, что это жемчужина в короне гавани Сиднея, и она оставалась здесь в забытьи много лет. Десятилетия».





Отсутствие технического обслуживания на острове в течение многих лет означает, что теперь там предстоит провести большую очистку.





На острове более 30 зданий, самые ранние из которых относятся к 1830 году, а самые последние были построены в 1960-х годах.





Правительство штата выделяет 43 миллиона долларов в течение четырех лет на ремонт.





Для министра по делам Аборигенных народов Нового Южного Уэльса Бена Франклина такие расходы вполне целесообразны.





Он говорит, что проект будет результатом сотрудничества между национальными парками и Коренным населением.





«Это будет сделано через комитет по передаче Me-Mel, большинство участников которого будут представителями Аборигенных народов, что совершенно уместно, это было одобрено советом Metropolitan Lands Council, что критически важно. Потому что нам нужно на каждом этапе работать в тесном сотрудничестве и партнерстве с представителями Аборигенных народов».





Комитету, который будет нести ответственность за восстановление острова, предстоит много дел.





Необходимо отремонтировать стены вокруг острова и здания, улучшить доступ к пристани, модернизировать водопровод и канализацию и безопасно удалить загрязняющие вещества, такие как асбест.





По словам премьера, он надеется, по мере восстановления Me-Mel станет центральным элементом рассказа об истории Коренных народов и колонизации.





«История создания Сиднея, которое происходило прямо здесь, и значение Сновидения, которое оно имеет для людей наших Первый Наций, а также колониальная история, которая находится здесь, люди, которые были заключенными на этом острове... Был парень, который был прикован к скале по пути туда несколько недель. Об истории острова и этом наследии никогда не рассказывались. И это возможность действительно рассказать историю наших Первых Наций, нашу колониальную историю».





Заместитель председателя земельного совета Metropolitan Local Aboriginal Land Council Ивонн Уэлдон говорит, что остров всегда был особенным для Аборигенных людей, а передача его представителям Аборигенных народов во время Недели Примирения отражает это значение.



