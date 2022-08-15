Флаг Коренных народов будет развеваться на мосту Харбор-Бридж в Сиднее круглый год

Members of the public exercise by the Sydney Harbour Bridge at sunrise in Sydney on 13 June 2022.

Members of the public exercise by the Sydney Harbour Bridge at sunrise in Sydney on 13 June 2022. Source: AAP

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Налогоплательщики Нового Южного Уэльса заплатят более 20 миллионов долларов, чтобы флаг Аборигенных народов был размещен на Сиднейском мосту Харбор-Бридж в течение всего года. Премьер штата считает такие расходы оправданными. А активисты из числа Коренных народов говорят, что это важный шаг для будущих поколений.

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В течение 19 определенных дней в году флаг Аборигенных народов развевается рядом с австралийским национальным флагом и флагом штата на мосту Харбор-Бридж в Сиднее.

Эти 19 дней приурочены к определенным событиям, таким как День покаяния и Неделя NAIDOC.

Как объясняет Натан Моран, генеральный директор Земельного совета Аборигенных народов, его демонстрация важна не только для Аборигенного сообщества, но и для Австралии в целом.

«Что олицетворяет флаг в широком смысле, что один из цветов – это черный, как наш народ, желтый – означает дающий жизнь и солнце, а красный - соответствующие оттенки земли и кровь, пролитая на землю. Это наше первое национальное, я полагаю, представительство. Это наш поистине национальный объединяющий момент, когда мы хотя и являемся независимыми Коренными народами, под этим опредлением Аборигенные народы, но на самом деле это движение Аборигенных народов, объединяющее всех нас вместе».

Но после многих лет кампании грядут изменения.

К концу этого года Аборигенный флаг станет постоянным украшением одного из самых знаковых сооружений Австралии – моста Харбор Бридж.

"Это просто отлично, что мы наконец-то этого добились. Но что еще более важно, я надеюсь, что это не только для меня, но и для моих детей и других, кто сможет видеть, идя по городу, что они тоже здесь представлены, и это поможет им добиваться лучших результатов в жизни, ощущая эту инклюзивность и являясь частью общества, зная, что в том числе их вклад помогает добиваться лучших результатов."

На мосту Харбор-Бридж будет утсановлен новый шестиэтажный флагшток, чтобы флаг штата, национальный флаг и флаг Аборигенных народов могли быть размещены там на постоянной основе.

Это будет стоит 25 млн долларов, которые выделят в будущем бюджете штата.

Ранее премьера штата Доминика Перротте спросили, из чего складывается такая сумма и почему цена так высока.

"Я не знаю, я не знаю, но, по-видимому, это так. И тот факт, что мы построили Харбор-Бридж еще в 1920-х годах, я даже удивлен, что на это (размещение фоага) потребовалось так много времени. Я сделал заявление об этом некоторое время назад, и первый отчет, который поступил ко мне, сообщал, что это займет два года. Я сам поеду в Баннингс, а затем сам заберусь туда, чтобы установить этот столб. Но, по-видимому, это действительно требует времени утсановить его и, по-видимому, такова стоимость. Я думаю, что это важное решение, которое мы приняли. Я думаю, что это объединит нашу страну, и это небольшая цена, которую нужно заплатить за это объединение, но это то, что есть".

Петиция о том, чтобы Аборигенный флаг был размещен 365 дней в году, появилась пять лет назад и набрала более 170 тысяч подписей.

За это время петиция была внесена на рассмотрение в парламент, но не смогла получить существенной поддержки, поскольку тогдашняя премьер Глэдис Бериджиклян не откликалась на призывы на протяжении всего срока пребывания в должности.

Кампания за то, чтобы флаг был размещен на постоянной основе, набрала обороты после Дня Австралии в этом году, но премьер Нового Южного Уэльса Доминик Перротте до этого не брал на себя никаких финансовых обязательств.

Те, кто принимал участие в кампании, например, Сандра Фернандес из Amnesty International, говорят, что это позитивный и символический шаг, который, как они надеются, приведет к значительным изменениям в будущем.

«Это было непросто, и в то время как мы очень взволнованы, мы очень счастливы, и сегодняшние новости о том, что он включен в бюджет, великолепны. Я не собираюсь сходить с ума от радости и праздновать до тех пор, пока флаг действительно не будет там, и мы не сможем его там наблюдать. Это отличный шаг, и мы никогда не были ближе к цели, но это еще не все, и мы не сдадимся, пока цель не будет достигнута, даже если нам придется сделать это самим. Вы знаете, что это флаг, это просто флагшток, но он значит гораздо больше для Аборигенного сообщества и для всех людей, это знак признания, и для каждого он будет иметь огромное значение, если он будет находиться на самой знаковой достопримечательности Сиднея, на Харбор-Бридж, так что мы никогда не были ближе к цели».

Высота флагштоков около 20 метров, это как шестиэтажное здание, и для флагов требуется особое крепление, достаточно прочное, чтобы выдерживать любые погодные условия.

Транспортное представительство НЮУ и Представительство Аборигенных народов заявляют, что они будут взаимодействовать с заинтересованными сторонами из числа Первых народов по ходу воплощения проекта.

Правительство штата заявляет, что Аборигенный флаг будет развеваться над мостом к концу этого года.

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