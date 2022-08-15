Флаг Коренных народов будет развеваться на мосту Харбор-Бридж в Сиднее круглый год

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В течение 19 определенных дней в году флаг Аборигенных народов развевается рядом с австралийским национальным флагом и флагом штата на мосту Харбор-Бридж в Сиднее.





Эти 19 дней приурочены к определенным событиям, таким как День покаяния и Неделя NAIDOC.





Как объясняет Натан Моран, генеральный директор Земельного совета Аборигенных народов, его демонстрация важна не только для Аборигенного сообщества, но и для Австралии в целом.





«Что олицетворяет флаг в широком смысле, что один из цветов – это черный, как наш народ, желтый – означает дающий жизнь и солнце, а красный - соответствующие оттенки земли и кровь, пролитая на землю. Это наше первое национальное, я полагаю, представительство. Это наш поистине национальный объединяющий момент, когда мы хотя и являемся независимыми Коренными народами, под этим опредлением Аборигенные народы, но на самом деле это движение Аборигенных народов, объединяющее всех нас вместе».





Но после многих лет кампании грядут изменения.





К концу этого года Аборигенный флаг станет постоянным украшением одного из самых знаковых сооружений Австралии – моста Харбор Бридж.





"Это просто отлично, что мы наконец-то этого добились. Но что еще более важно, я надеюсь, что это не только для меня, но и для моих детей и других, кто сможет видеть, идя по городу, что они тоже здесь представлены, и это поможет им добиваться лучших результатов в жизни, ощущая эту инклюзивность и являясь частью общества, зная, что в том числе их вклад помогает добиваться лучших результатов."





На мосту Харбор-Бридж будет утсановлен новый шестиэтажный флагшток, чтобы флаг штата, национальный флаг и флаг Аборигенных народов могли быть размещены там на постоянной основе.





Это будет стоит 25 млн долларов, которые выделят в будущем бюджете штата.





Ранее премьера штата Доминика Перротте спросили, из чего складывается такая сумма и почему цена так высока.





"Я не знаю, я не знаю, но, по-видимому, это так. И тот факт, что мы построили Харбор-Бридж еще в 1920-х годах, я даже удивлен, что на это (размещение фоага) потребовалось так много времени. Я сделал заявление об этом некоторое время назад, и первый отчет, который поступил ко мне, сообщал, что это займет два года. Я сам поеду в Баннингс, а затем сам заберусь туда, чтобы установить этот столб. Но, по-видимому, это действительно требует времени утсановить его и, по-видимому, такова стоимость. Я думаю, что это важное решение, которое мы приняли. Я думаю, что это объединит нашу страну, и это небольшая цена, которую нужно заплатить за это объединение, но это то, что есть".





Петиция о том, чтобы Аборигенный флаг был размещен 365 дней в году, появилась пять лет назад и набрала более 170 тысяч подписей.





За это время петиция была внесена на рассмотрение в парламент, но не смогла получить существенной поддержки, поскольку тогдашняя премьер Глэдис Бериджиклян не откликалась на призывы на протяжении всего срока пребывания в должности.





Кампания за то, чтобы флаг был размещен на постоянной основе, набрала обороты после Дня Австралии в этом году, но премьер Нового Южного Уэльса Доминик Перротте до этого не брал на себя никаких финансовых обязательств.





Те, кто принимал участие в кампании, например, Сандра Фернандес из Amnesty International, говорят, что это позитивный и символический шаг, который, как они надеются, приведет к значительным изменениям в будущем.





«Это было непросто, и в то время как мы очень взволнованы, мы очень счастливы, и сегодняшние новости о том, что он включен в бюджет, великолепны. Я не собираюсь сходить с ума от радости и праздновать до тех пор, пока флаг действительно не будет там, и мы не сможем его там наблюдать. Это отличный шаг, и мы никогда не были ближе к цели, но это еще не все, и мы не сдадимся, пока цель не будет достигнута, даже если нам придется сделать это самим. Вы знаете, что это флаг, это просто флагшток, но он значит гораздо больше для Аборигенного сообщества и для всех людей, это знак признания, и для каждого он будет иметь огромное значение, если он будет находиться на самой знаковой достопримечательности Сиднея, на Харбор-Бридж, так что мы никогда не были ближе к цели».





Высота флагштоков около 20 метров, это как шестиэтажное здание, и для флагов требуется особое крепление, достаточно прочное, чтобы выдерживать любые погодные условия.





Транспортное представительство НЮУ и Представительство Аборигенных народов заявляют, что они будут взаимодействовать с заинтересованными сторонами из числа Первых народов по ходу воплощения проекта.



