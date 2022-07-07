Как закон регулирует аборты в Австралии?

Прерывание беременности законно во всех штатах и территориях страны при определенных обстоятельствах и если оно выполняется зарегистрированным медицинским работником. А теперь подробнее остановимся на этих обстоятельствах, которые отличаются от штата к штату.





В Квинсленде на сроке до 22 недель можно потребовать прерывания беременности, не сообщая причину врачу. После этого срока прерывание беременности также возможно, если два врача считают, что оно должно быть выполнено.





В Новом Южном Уэльсе также необходимо согласие двух врачей, чтобы сделать аборт после 22 недель. При этом врачи, которые не соглашаются делать аборт по соображениям совести, должны предоставить информацию о том, как найти зарегистрированную клинику или частную практику, где можно выполнить прерывание беременности.





Аналогичное правило действует в большинстве штатов и территорий страны с некоторыми исключениями. Например, в Тасмании , где свободный доступ к прерыванию беременности без согласия двух врачей сохраняется только до 16 недель, правила немного отличаются. Врачи, которые отказываются от прерывания беременности по соображениям совести, должны предоставить только список назначенных медицинских заведений, которые предлагают консультации, а не практики, выполняющие процедуры прерывания беременности.





В Австралийской столичной территории сделать аборт без согласия врачей также можно до 16 недель. Медикаментозный аборт в АСТ на сроке до девяти недель можно сделать с помощью врача общей практики, сервиса telehealth или в консультационных службах MSI Australia.





В Виктории действует один из самых мягких законов о прерывании беременности: сделать аборт без одобрения двух врачей можно до 24 недель - после потребуется поддержка двух зарегистрированных специалистов.





С конца 2021 года аналогичный срок - 24 недели - прописан и в законе Северной территории , до этого срока для прерывания беременности там требуется одобрение одного врача.





7 июля в Южной Австралии вступил в силу новый закон о прерывании беременности, который был принят в 2019 году. Он разрешает практикующему врачу проводить прерывание беременности на сроке до 22 недель и 6 дней беременности.





По истечении этого периода законопроект разрешает аборт, если практикующий врач действует разумно в рамках своей практики и проконсультировался с другим практикующим врачом.





Кроме того, реформ обеспечивает вывод закона о прерывании беременности из-под уголовной юрисдикции в отдельный закон, рассматривающий аборт как проблему здравоохранения.





В Западной Австралии срок добровольного прерывания беременности составляет 20 недель, после чего аборт возможен только в том случае, если два врача согласны, что беременная женщина или нерожденный ребенок имеют тяжелое заболевание, оправдывающее процедуру.





Западную Австралию критиковали за отставание от других штатов и территорий из-за того, что она не декриминализировала аборты, которые до сих пор регулируются Уголовным кодексом. Source: Marie Stopes International Australia По состоянию на август прошлого года во всех штатах и территориях Австралии были введены зоны безопасного доступа - Safe access zones, или SAZ. Это зоны вокруг клиник по прерыванию беременности и репродуктивному здоровью, в пределах которых запрещена агитации и пикеты противников абортов, а также общение активистов с людьми, входящими и выходящими из клиник. Обычно зона составляет 150 метров вокруг клиники.





Несмотря на декриминализацию абортов по всей Австралии, доступ к прерыванию беременности бывает затруднен для определенных категорий населения, в частности, для владельцев временных виз, которые имеют только частную страховку, зачастую не покрывающую процедуру аборта. Стоимость этой процедуры для беременных людей на временных визах может составлять до 8 тысяч австралийских долларов в случае прерывания беременности на более поздних сроках. Такую сумму приводит глава по политике австралийского отделения поставщика медицинских услуг по планированию семьи MSI Бонни Корбин.





По ее словам, людям на временных визах бывает проще и дешевле выехать из Австралии, чтобы сделать аборт за рубежом.



