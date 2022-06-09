Экоактивист Аршак Макичян: «Это суд против всех нерусских россиян»

Arshak Makichyan Russian ecoactivist

Source: Supplied by Arshak Makichyan

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Аршака Макичяна, экоактивиста и соратника Греты Тунберг, власти России пытаются лишить гражданства. Он выступает против войны в Украине.

Российского экологического активиста Аршака Макичяна, который выступает против войны в Украине, хотят лишить российского гражданства.

Прокуроры подали в суд. Они утверждают, что при подаче заявления о гражданстве в 2004 году в нём были предоставлены заведомо ложные сведения. О каких именно сведениях идет речь, в иске не сообщается.

SBS Russian записало интервью с Аршаком. Он рассказал, что об иске узнал две недели назад, когда получил письмо на портале "Госуслуг" о возбуждении гражданского дела. Он попросил знакомых съездить в суд и уточнить детали, так как сам находится в Германии. В итоге ему прислали иск.
Russian ecoactivists against the war
Source: Supplied by Arshak Makichyan
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