Экоактивист Аршак Макичян: «Это суд против всех нерусских россиян»

Российского экологического активиста Аршака Макичяна, который выступает против войны в Украине, хотят лишить российского гражданства.





Прокуроры подали в суд. Они утверждают, что при подаче заявления о гражданстве в 2004 году в нём были предоставлены заведомо ложные сведения. О каких именно сведениях идет речь, в иске не сообщается.





SBS Russian записало интервью с Аршаком. Он рассказал, что об иске узнал две недели назад, когда получил письмо на портале "Госуслуг" о возбуждении гражданского дела. Он попросил знакомых съездить в суд и уточнить детали, так как сам находится в Германии. В итоге ему прислали иск. Source: Supplied by Arshak Makichyan Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



