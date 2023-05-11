Актриса Инга Романцова: "Я впервые сыграла роль русской за свою карьеру в Австралии"

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Inga Romantsova, Australian actress and an academic, performer and a theatre researcher at SBS studio, photo credit: SBS Russian

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Профессиональная актриса и академик, специализирующаяся на обучении актерскому мастерству по Станиславскому, Инга Романцова о своей роли в фильме "Бензин" и о том, как выживают люди творческих специальностей после коронавирусной пандемии.

Инга живет в Австралии уже почти 30 лет. Ее карьера началась в Санкт-Петербурге, где она училась у народной артистки РCФCР Ларисы Малеванной актёрскому мастерству в Российской академии театрального искусств в Петербурге.

Инга выступала в России, Израиле, Европе, а с конца 1990 живет и работает в Австралии. За это время она получила степень магистра искусства в Университете Нового Южного Уэльса и степень магистра философии и драмы в связи с театром и кино в Ньюкасле. В настоящее время она работает как педагог и академик в Актерском центре Австралии.

Ее разносторонняя карьера охватывает академические исследования, работу в театре и кино, радиопостановки и фильмы на нескольких языках. Последний фильм с участием Инги, "Бензин" (Petrol) получил признание на международных фестивалях в New York и Locarno.

Она также участвует в международных академических конференциях. На последней конференции в Лондоне , она получила признание за презентацию "Stanislavski and mindfulness".

Показ фильма PETROL состоится в кинотеатре
Ritz
14 мая в 6pm

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