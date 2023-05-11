Актриса Инга Романцова: "Я впервые сыграла роль русской за свою карьеру в Австралии"

Инга живет в Австралии уже почти 30 лет. Ее карьера началась в Санкт-Петербурге, где она училась у народной артистки РCФCР Ларисы Малеванной актёрскому мастерству в Российской академии театрального искусств в Петербурге.





Инга выступала в России, Израиле, Европе, а с конца 1990 живет и работает в Австралии. За это время она получила степень магистра искусства в Университете Нового Южного Уэльса и степень магистра философии и драмы в связи с театром и кино в Ньюкасле. В настоящее время она работает как педагог и академик в Актерском центре Австралии.





Ее разносторонняя карьера охватывает академические исследования, работу в театре и кино, радиопостановки и фильмы на нескольких языках. Последний фильм с участием Инги, "Бензин" (Petrol) получил признание на международных фестивалях в New York и Locarno.





Она также участвует в международных академических конференциях. На последней конференции в Лондоне , она получила признание за презентацию "Stanislavski and mindfulness".



