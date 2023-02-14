Аида Тохтаева о ручном окрашивании шелка и войлока пищевыми отходами и экологически устойчивом образе жизни

Аида переехала в Австралию из Кыргызстана чуть больше полутора лет назад и недавно запустила свое небольшое дело, Daughter of Nomad. Мы поговорили с ней о ручном окрашивании шелка и войлока натуральными материалами, а также о ее опыте открытия малого бизнеса в Австралии, экоценностях и стремлении уменьшить воздействие на окружающую среду.



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